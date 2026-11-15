Candidatos de Jaén para las elecciones generales del 29N: listas completas al Congreso y al Senado

Los candidatos al Congreso de los Diputados por Jaén del PSOE, Isabel Uceda; del PP, Luis Mariano Camacho; de Adelante Andalucía, Silvia Cano, y de Vox, Francisco José Alcaraz. - EUROPA PRESS

JAÉN 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con la campaña electoral ya en marcha, los partidos políticos han puesto en marcha sus respectivas estrategias de cara a las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre. En la provincia de Jaén, la Junta Electoral Provincial ha publicado oficialmente las candidaturas que concurrirán tanto al Congreso de los Diputados como al Senado. No obstante, todavía son muchos los votantes que no conocen la composición completa de las listas de cada formación. Para facilitar esta información, repasamos todos los nombres de los candidatos que aspiran a obtener representación por Jaén en las próximas Cortes Generales.

En el ámbito autonómico, Andalucía contará con 60 representantes en el Congreso de los Diputados, uno menos que en las elecciones generales del 23 de julio de 2023. La variación se explica por la pérdida de un escaño en Cádiz, provincia que pasará de elegir nueve diputados a ocho debido a su evolución demográfica. Jaén, por su parte, conserva el mismo número de representantes: cinco diputados en la Cámara Baja y cuatro senadores en la Cámara Alta, sin variaciones respecto a la anterior convocatoria electoral.

En la provincia jiennense concurren once candidaturas al Congreso de los Diputados: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Frente Obrero, Se Acabó la Fiesta (SALF), Adelante Andalucía, Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma), Vox, Partido Popular (PP), Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Podemos, Frente Amplio (FA) y Por un Mundo Más Justo (Mundo+Justo). Por su parte, ocho formaciones presentan candidaturas al Senado: PP, Senado de Progreso (coalición integrada por PSOE, IU y Sumar), Podemos, Adelante Andalucía, Vox, PCTE, Pacma y Mundo+Justo, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press.

Por circunscripciones, el PP abre su candidatura al Congreso por Jaén con Luis Mariano Camacho, al que siguen Mariola Aranda, Antonio Losa, María Mercedes Flores y Víctor Manuel López. Por parte del PSOE, Isabel Uceda figura en el primer puesto, con Juan Francisco Serrano, Ainoa Caravaca, Abelardo de la Rosa y Andrea Alcántara a continuación.

En el caso de Vox, Francisco José Alcaraz repite como número uno jiennense, escoltado por María Magdalena Puentedura, Fernando Navas, María del Pilar Sánchez y Manuel Ureña. A su vez, Adelante Andalucía apuesta por Silvia Cano para liderar su lista, acompañada de Rubén Urbita, María Ascensión Venteo, Yonathan Chamorro y Mariana Fernández.

Podemos presenta como cabeza de lista a Dolores Rodríguez, junto a Alberto Cantudo, María Inmaculada Moreno, Diego García y Remedios Castaño, mientras que Frente Amplio sitúa al frente de su papeleta a Antonio Ortega, seguido de Josefa Palomares, Jesús González, Sara Cera y Manuel Cazalla.

En cuanto a SALF, Juan Javier Reverte ocupa el primer lugar de una candidatura en la que también figuran Marta Álvarez, Juan José Ponce, Almudena Calderón y Juan Pedro Juárez. Por su parte, Pacma concurrirá con Noemí Pulido al frente, secundada por Juan Antonio Montijano, Inmaculada García, Manuel Ortega y Mercedes Escabias.

El resto de opciones al Congreso por la provincia de Jaén las integran el PCTE, con Juan Francisco Salinas como número uno y Adriana Morales, Enrique Navarro, María del Carmen Sánchez y Rafael Torres tras él; Frente Obrero, encabezado por Erika Villegas seguida de Manuel José Choza, Amelia Guerrero, Sergio Fuentes y Claudia María Soler; y Mundo+Justo, cuya lista lidera Francisca Amaro por delante de Juan Ángel Iglesias, María Magdalena Rodríguez, Joaquín Malo de Molina y Juana María García.

ESTAS SON LAS OCHO CANDIDATURAS AL SENADO

Para la Cámara Alta, la candidatura del PP en Jaén la encabeza Juan Diego Requena, con Encarnación Bienvenida Castro y Francisco Javier Márquez en el segundo y tercer puesto, respectivamente. Por su parte, José Latorre lidera la lista de la coalición Senado de Progreso (integrada por PSOE, IU y Sumar), acompañado por Laura Cerezuela y Luis Romero.

En el caso de Adelante Andalucía, Alejandro Braulio Cabrera figura como número uno al Senado, seguido de Inés María Gila y José Ángel Vega, mientras que la papeleta de Podemos parte con Ángela Checa al frente, secundada por Jerónimo Muñoz y María Isabel Soriano.

Por último, otras cuatro formaciones presentan un único aspirante a senador por la provincia jiennense: Vox concurre con Francisco Ruiz Cortés; el PCTE lo hace con Santiago Otero; Pacma designa a Francisca Sánchez; y Mundo+Justo propone a Raquel Puentes.