MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentarán en un cara a cara este jueves 19 de noviembre a las 22.00 horas (hora peninsular), en plena campaña para las elecciones generales del 29N. El debate entre los candidatos del PSOE y del PP a la Presidencia del Gobierno podrá verse en Antena 3, laSexta, La Séptima y RTVE.

El encuentro, organizado por la Academia de Televisión, se celebrará en el Plató A de Madrid Content City, en Tres Cantos (Madrid), y lo moderará la presidenta de la institución.

Feijóo será el primero en tomar la palabra y Sánchez cerrará el cara a cara, de acuerdo con el orden decidido por sorteo.

DÓNDE VER EL DEBATE ELECTORAL ENTRE SÁNCHEZ Y FEIJÓO

El cara a cara se emitirá en Antena 3, laSexta, La Séptima y RTVE. Atresmedia ofrecerá una programación especial antes y después del debate, según han confirmado fuentes del grupo a Europa Press. Vicente Vallés conducirá el especial de Antena 3 y Antonio García Ferreras, el de laSexta.

Desde fuera de España, el debate también podrá seguirse a través de Antena 3 Internacional y atresplayer internacional.

La Academia de Televisión facilitará una señal institucional a las cadenas interesadas en retransmitir el encuentro, como ya ha hecho en anteriores citas electorales.

QUÉ TEMAS SE TRATARÁN EN EL CARA A CARA

La vivienda abrirá el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Es el primero de los cinco bloques temáticos acordados por consenso, según la Academia de Televisión. El segundo se centrará en economía y fiscalidad y el tercero, en política social y servicios públicos.

El cuarto bloque abordará la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática. El quinto y último estará dedicado a migración y política exterior.