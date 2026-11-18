Registran más de 1.000 firmas para solicitar que la Avenida Juan Carlos I de Santiago pase a denominarse Avenida de Gaza - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diferentes colectivos y plataformas en apoyo a Palestina han registrado este miércoles en Santiago más de 1.000 firmas para solicitar que la Avenida Juan Carlos I, situada en la capital gallega, pase a denominarse Avenida de Gaza. Todo ello con el objetivo de "recoger la solidaridad de Compostela con el pueblo palestino" y retirar este reconocimiento público al rey emérito, según han explicado los impulsores a los medios.

El siguiente paso será entregar las firmas a los distintos grupos políticos municipales con el objetivo de trasladarles el "amplio respaldo social" de esta propuesta y reclamar que se pongan en marcha los trámites necesarios para hacer efectivo el cambio de nombre.

Según han avanzado, la iniciativa cuenta con el apoyo de una amplia representación de colectivos y organizaciones sociales, entre los que se encuentran el Foro Galego de Inmigración, BDS Galicia, Global Sumud Flotilla, GalizaxPalestina, el Comité Galego do PCE/PCE (m-l) y Podemos Compostela, entre otros.

En concreto, Miguel Fernández, en representación de Compostela por Palestina, ha insistido en el "simbolismo" de este cambio de nombre pues, tal y como ha denunciado, "aunque ahora Gaza ya no está en las portadas de los periódicos, el problema sigue estando ahí".

"Todos sabemos que cuando quitamos el foco y la prensa quita el foco de un lugar se suelen cometer muchas más atrocidades... No queremos que el genocidio en Gaza se olvide", ha añadido.

Por su parte, Álvaro Torres, de la Plataforma Antifascista y Republicana, ha reprochado que una ciudad como Compostela, "que siempre tuvo valores democráticos", tenga una calle dedicada al rey emérito, al que ha acusado de "jurar lealtad al régimen franquista en el año 69" y al que ha afeado "la falta de transparencia en el tema económico".