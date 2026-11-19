MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y el líder del PP y candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, llegan este jueves al debate 'cara cara' con motivo de las elecciones del 29 de noviembre en un clima de crispación, enfrentamientos y falta de diálogo durante la legislatura.

Ambos candidatos se han despejado la agenda de mítines este miércoles y jueves --Sánchez solo tuvo una entrevista a primera hora en 'Espejo Público'-- para centrarse en la preparación de este duelo televisivo, que organiza la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual.

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