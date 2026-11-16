Candidatos de Sevilla para las elecciones generales del 29N: listas completas al Congreso y al Senado

Los candidatos al Congreso de los Diputados por Cádiz del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; del PP, Juan Bravo ; de Adelante Andalucía, Luis María de los Santos, y de Vox, Reyes Romero. - EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con la campaña electoral en pleno desarrollo, los partidos políticos intensifican sus actos y propuestas de cara a las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre. En la provincia de Sevilla, la Junta Electoral Provincial ya ha proclamado oficialmente las candidaturas que competirán por obtener representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Sin embargo, más allá de los nombres que ocupan los primeros puestos, la composición íntegra de las listas sigue siendo una incógnita para muchos votantes. Por ello, repasamos todas las candidaturas sevillanas, con el listado completo de quienes aspiran a representar a la provincia en las próximas Cortes Generales.

En el conjunto de Andalucía se repartirán 60 escaños en el Congreso de los Diputados, uno menos que en las elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023. Este cambio se debe a la pérdida de un representante por parte de Cádiz, que pasa de nueve a ocho diputados como consecuencia de su evolución demográfica. Sevilla, por el contrario, mantiene sin cambios su peso parlamentario y elegirá a doce diputados para la Cámara Baja y a cuatro senadores para la Cámara Alta, la misma representación que en la anterior cita electoral.

Un total de once formaciones políticas presentan candidaturas al Congreso de los Diputados por la provincia de Sevilla: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Frente Obrero, Se Acabó la Fiesta (SALF), Adelante Andalucía, Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma), Vox, Partido Popular (PP), Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Podemos, Frente Amplio (FA) y Mundo+Justo. Por su parte, la lista de aspirantes al Senado está integrada por ocho candidaturas: Partido Popular (PP), Senado de Progreso (coalición formada por PSOE, IU y Sumar), Podemos, Adelante Andalucía, Vox, PCTE, Pacma y Mundo+Justo, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press.

El PP concurre al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Sevilla con Juan Bravo como cabeza de lista, seguido de María Soledad Cruz-Guzmán, Ricardo Tarno, Lourdes Fuster, Francisco Paula Jiménez, Alicia Martínez, Rafael Benigno Belmonte, Silvia Heredia Martín, Rafael Joaquín Ruiz, Regina Rivero, Andrés Parrado y Manuela Reina.

En el PSOE, la candidatura la lidera Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, a quien acompañan María Carmen Castilla, Francisco Toscano, Trinidad Carmen Argota, José María Villalobos, Carmen Dolores Velasco, David Pérez, Inmaculada Márquez, Casimiro Fernández, Ángela Roldán, Miguel Ángel Melero y Lydia Gómez.

Por parte de Vox, María de los Reyes Romero ocupa el primer puesto, escoltado por Fernando Rodríguez, Pilar Esperanza González, Amable Vicente Esparza, María Lorena Gutiérrez, José Antonio Sabalete, Ana Isabel Pérez, Daniel Andújar, María José León, Ricardo Sánchez, María Consolación García y Hernán Ferrero. A su vez, Adelante Andalucía sitúa al frente de su lista a Luis María de los Santos, por delante de Inmaculada Martínez, Francisco José Cuberos, Ángeles López, Alberto Ferrera, María del Mar Carpio, Carlos Javier Rico, María Valle Garrido, Julián Manuel Moreno, Elena María Enrique, Diego Hidalgo y María Luisa Vázquez.

Asimismo, Mar Cambrollé encabeza la papeleta de Podemos junto a Ernesto Domínguez, Isabel Franco, Pedro Delgado, Cristina Tíscar, Manuel Martínez, Inmaculada Morillo, Manuel Gómez, María del Carmen Montero, Eugenio Manuel Fernández, Susana Hornillo y Francisco Morales, mientras que Frente Amplio presenta como número uno a Enrique Fernando Santiago , secundado por Engracia Rivera, Antonio Toledo, María Isabel Galavís, Álvaro García, Esperanza González, Francisco Javier Martínez, María Esther Roca, José Antonio Pino, María José Gordillo, Ismael Morgado y Ana María Aranda.

En el caso de SALF, el primer lugar corresponde a Juan Antonio Sánchez Murillo, en una lista completada por María Isabel Romero, Víctor Manuel Salas, Laura María Reina, Jerónimo Vázquez García, Verónica Pérez, Rafael Peñuela, María Dolores Vega, Esteban Moreno, Constanza Castro, Jesús García y Esther Laura Llorente. Por su parte, Pacma acude a las urnas con Eva Ramos al frente, seguida de Clara Isabel Márquez, Francisco Javier Sanabria, Janire González, Gonzalo González, Lidia Infantes, Juan Antonio Baeza, Rosario Carmona, Luis Miguel Calzada, Carmen María Sánchez, Manuel González, Carbajal Fernández y Marto Morillo Burgos.

Completan las candidaturas al Congreso por Málaga el PCTE, con Nasai Littarru como número uno y Clara Barriuso, Juan Antonio Marqués, Lidia Valdellós, Emilio López, Eloisa Borrallo, Antonio ÓRiordan, Jara Otero, Olmo Camarero, Tania Lugo, Rodrigo Pérez y Patricia Cecilia Castañeda tras él; y Frente Obrero, encabezado por Alejandro Rodríguez seguido de Aitana Gallego, Francisco Javier Álvarez, Paula Avesada, Manuel Rodríguez, María Cordero, Alejandro Zapico, Francisca Jiménez, Nicolás José Puig, María del Henar Alcalde, Francisco Javier Santana y Laura Morales.

Por su parte, Mundo+Justo abre su lista con Noemí Reyes por delante de Juan León, María Rocío Quinta, Ángel Carbajo, Lidia Medina, Alejandro Díaz, María de los Reyes Ferrand, Constantino Rodríguez, Boutaina Hanine El Hanafi, Manuel López, Margarita Rosa Parra y Fernando Alés.

ESTAS SON LAS OCHO CANDIDATURAS AL SENADO

Para la Cámara Alta, el PP presenta por la circunscripción de Sevilla a Juan Manuel Ávila como cabeza de lista, acompañado de María Teresa Astolfi y Antonio Miguel Enamorado. Por su parte, la coalición Senado de Progreso (integrada por PSOE, IU y Sumar) encabeza su candidatura con Rosario Andújar, seguida de Antonio Gutiérrez y Eva Patricia Bueno.

En el caso de Adelante Andalucía, Francisca Maqueda lidera la lista al Senado, por delante de Juan Manuel Luna y María Teresa Pablo. A su vez, Podemos apuesta por Laura Gil como número uno, junto a Antonio Durán y María Purificación Huertas, mientras que Pacma concurre con Jaime Martínez al frente, secundado por María Elena Romero y Fernando Jesús Martín.

La oferta electoral al Senado por la provincia de Sevilla se completa con otras tres formaciones políticas: Vox, que concurre con Luis Valseca; el PCTE, que presenta la candidatura de Miguel Fuentes; y Mundo+Justo, que incluye a Bienvenu Povele entre sus aspirantes.