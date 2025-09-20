La cantautora cordobesa Lourdes Pastor llevará la voz de Miguel Hernández al Parlamento Europeo

CÓRDOBA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cantautora cordobesa Lourdes Pastor llevará la voz de Miguel Hernández hasta el Parlamento Europeo, donde, a petición de la familia del poeta, la artista andaluza interpretará su versión de 'Andaluces de Jaén', una canción que "hace justicia a las mujeres silenciadas en la historia".

De esta forma y según la información facilitada a Europa Press por la propia artista, su actuación supondrá un puente entre el legado de Miguel Hernández y el grito de quienes sufren la violencia hoy en día, con referencia especial al pueblo palestino.

Así, su presencia en el Parlamento Europeo, el próximo martes 23 de septiembre, y en el Instituto Cervantes de Bruselas (Bélgica) el día anterior, donde presentará su espectáculo 'Latidos Flamencos de Democracia y Feminismo', suponen la prueba de que el arte con conciencia tiene el poder de transformar y construir un mundo más justo, según la pretensión de la cantautora.

Lourdes Pastor es una artista que ha hecho del flamenco "un faro para la memoria y un puño alzado por la dignidad humana" y, a petición de la familia de Miguel Hernández, ha sido invitada por el Parlamento Europeo, a través de la Delegación Socialista Española, para participar en el acto institucional 'Miguel Hernández: Memoria, Dignidad y Libertad'.

En un gesto cargado de simbolismo, la familia del poeta ha solicitado expresamente que sea la voz de Lourdes la que resuene ese día en la eurocámara, donde la artista cordobesa interpretará su emotiva versión de 'Andaluces de Jaén', una canción que, por primera vez, da visibilidad a las mujeres en una adaptación del poema de Hernández incluida en su tercer disco, 'La Revolución a la Vuelta de la Esquina'.

Este cante "no es solo música, es un acto de justicia poética, una reivindicación del papel de las mujeres en la historia, un eco que resuena con la lucha por la igualdad", según defiende la cantautora, cuya voz no se detiene en el pasado, sino que se alza en el presente.

Aprovechando este espacio de visibilidad internacional, la artista interpretará también una bulería inédita, "un lamento musical que denuncia el genocidio del pueblo palestino", porque "lo de Gaza es genocidio con complicidad mundial", según clama en esta obra musical, que ya ha compartido en redes sociales.

De esta forma, para Lourdes Pastor, como para Miguel Hernández, "el arte es una herramienta de lucha, un megáfono para la conciencia", y ha dicho, además, estar "segura de que Miguel Hernández habría levantado su voz con fuerza. No habría callado", añadiendo la artista que "el cine, el teatro, la poesía, la música y el arte", en general, "tienen un gran poder y creo que es una suerte poder utilizarlo para intentar que el mundo sea un lugar más justo".

El compromiso de Lourdes Pastor con los derechos humanos y la memoria se extenderá en este caso más allá del Parlamento Europeo, ya que el día anterior, el 22 de septiembre, presentará su aclamado espectáculo 'Latidos Flamencos de Democracia y Feminismo' en el Instituto Cervantes de Bruselas.

Este concierto, enmarcado en el programa oficial '50 años de España en Libertad' y organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, es "una profunda reflexión sobre los valores de igualdad, memoria y justicia social que nos conectan con Europa".

En definitiva, con su arte, Lourdes Pastor, no solo emociona, sino que remueve y crea conciencia, ya que su música es un recordatorio de que "el flamenco, en sus raíces más profundas, es el canto del pueblo, de quienes son explotadas y explotados, de quienes resisten y de las y los que se atreven a soñar con un mundo más digno".