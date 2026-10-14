Cáritas Jaén celebrará con diversos actos la campaña 'Nadie sin Hogar'

Cartel de la campaña 'Nadie sin hogar' - CÁRITAS

JAÉN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Jaén celebrará la próxima semana diversos actos en el marco de la campaña 'Nadie sin Hogar', que este año se desarrolla bajo el lema 'Un hogar es mucho más que un lugar donde vivir. Es un lugar al que pertenecer'.

Con esta iniciativa, la entidad busca visibilizar la realidad del sinhogarismo y poner el foco en la importancia de la comunidad y los vínculos sociales frente a un contexto de incertidumbre y discursos de odio.

Según se establece en la guía de la campaña, en un escenario social marcado por la polarización, la violencia verbal y el avance de la aporofobia, Cáritas invita a mirar aquello que une y humaniza a las personas.

Por su parte, la responsable del Programa de Personas sin Hogar de Cáritas Diocesana de Jaén, Sonia Quirós, ha apuntado que el objetivo general de la campaña es "sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la realidad que viven las personas en situación de sinhogarismo de falta de dignidad, desprotección y dificultad para acceder a sus derechos y a los espacios públicos de vinculación social".

Asimismo, ha subrayado que se busca "humanizar a la sociedad, romper prejuicios y discursos de odio, promover la inclusión real en la comunidad y activar la responsabilidad colectiva".

El programa de actos arrancará en Jaén el miércoles 21 de octubre, a las 21,00 horas, en la Catedral de Jaén, donde se celebrará la oración 'Face to God', dedicada a las personas sin hogar. Al día siguiente, a las 12,00 horas, la plaza de Santa María de la capital jiennense, acogerá un acto público reivindicativo y de sensibilización en el que se procederá a la lectura del Manifiesto de 2026.

Ese mismo jueves, a las 20,00 horas, el Círculo de Silencio de Jaén, ubicado en la calle Roldán y Marín, será dinamizado por el Programa de Personas sin Hogar de Cáritas. Además, a lo largo de toda la semana se llevarán a cabo charlas de sensibilización en diferentes institutos y parroquias de la provincia.

El domingo 25 de octubre, coincidiendo con el Día de las Personas sin Hogar, se celebrará una eucaristía a las 12,30 horas en la capilla del Monasterio de Santa Clara, la cual estará presidida por el vicario de Caridad y delegado de Cáritas, Juan Raya. Tras la misa, el Hogar Santa Clara acogerá un acto de convivencia y jornada de puertas abiertas.

Fuera de la agenda oficial de la campaña, el viernes 30 de octubre a las 20:30 horas, el Teatro Darymelia acogerá la representación de la obra de teatro 'Callejones sin estrellas', dentro del Ciclo Festival de Otoño Social.

La obra, dirigida por Carmen Tamayo e interpretada por mujeres sin hogar de la compañía Mujereando, se realizará a beneficio de Cáritas.