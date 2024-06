Carolina España urge a una reforma del sistema de financiación autonómica "multilateral" y "justa" con Andalucía

GRANADA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha urgido al Gobierno central a que aborde la reforma del sistema de financiación autonómica de una forma "multilateral", incidiendo en que Andalucía no apuesta por ninguna fórmula de tratamiento "singular" sino que se encuentre una solución que sea de "justicia" con esta comunidad autónoma que recibe "1.409 millones de euros menos cada año".

Tras una reunión en el Ayuntamiento de Granada, donde se ha reunido con la alcaldesa, Marifrán Carazo, la titular andaluza de Economía ha atendido a los medios en el acto de inauguración de una nueva oficina aceleradora de proyectos, apuntando que a Andalucía "se le está maltratando con el actual sistema de financiación" al ser una de las cuatro comunidades autónomas que, junto con Murcia, Valencia y Castilla La Mancha, que recibe fondos "por debajo de la media".

"Ninguna de ellas es Cataluña", ha aseverado España, quien ha detallado que Andalucía recibe en virtud del sistema en vigor "1.409 millones de euros menos cada año desde el año 2009 que se puso en marcha", lo cual "al final está afectando" a la educación, la sanidad o los servicios sociales, que la Junta está "sacando adelante a pulmón".

Ha rechazado cualquier propuesta que rompa "la igualdad de todos los españoles" prevista en la Constitución y además "el principio de cohesión territorial" y "de solidaridad interterritorial" por falta de "recursos para el resto de comunidades autónomas", y ha apostado en este contexto por la reforma del sistema de financiación de forma "multilateral".

En paralelo, ha proseguido España, la Junta de Andalucía ha indicado "en multitud de ocasiones que, mientras se aprueba un nuevo sistema de financiación, se puede crear perfectamente un fondo transitorio de nivelación que compense la infrafinanciación de esas cuatro comunidades". "Lo que no es de recibo es que en Andalucía un andaluz siga recibiendo menos financiación que un catalán, que un navarro o que un vasco".

"Eso no es de justicia", ha indicado la titular andaluza de Economía, quien ha incidido en que el Gobierno andaluz no está pidiendo "más que nadie" y no quiere "ninguna singularidad" sino "justicia", lo que "hasta ahora mismo no se está llevando a cabo".