Carrefour lleva a Córdoba sus actividades por el paso de La Vuelta

Un ciclista. - CARREFOUR

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Carrefour celebrará en el Paseo de la Victoria de Córdoba el paso de La Vuelta, que llega a la ciudad el domingo, 6 de septiembre, en la etapa 15, con salida en Palma del Río y meta en la capital, con actividades especiales como degustaciones de productos, actividades para toda la familia, entrega de regalos y cheques ahorro.

Así lo ha indicado Carrefour en una nota en la que destaca que en esta ocasión celebra su décimo cuarto año como patrocinador principal de La Vuelta en una edición histórica con los mejores ciclistas del momento, que fusiona el espectáculo deportivo, acciones para comer mejor y las ventajas para sus clientes y socios de El Club Carrefour.

La compañía consolida así su liderazgo en el patrocinio deportivo con una propuesta sin precedentes que incluye más de 100.000 regalos para asistentes, clientes y socios de El Club Carrefour durante la competición. Como gran hito, Carrefour prepara una sorpresa cuyos detalles "se mantienen en estricto secreto, pero que está diseñada para dejar sin palabras a clientes, aficionados y ciclistas".

Además, en un contexto donde el ahorro es prioritario para las familias, la compañía vuelve a apostar por la 'Gorra Dorada'. Los aficionados que consigan una de las gorras repartidas en la Caravana o en cualquiera de las actividades de Carrefour solo tendrán que escanear el código QR que incluye para descubrir al instante si han ganado 1.000 euros diarios acumulables en su ChequeAhorro, la ventaja mejor valorada por los clientes de El Club Carrefour.

Coincidiendo con la etapa, Carrefour acercará a la provincia de Córdoba su propuesta especial como patrocinador principal de la carrera, con actividades para los aficionados y las familias en el Parque Vuelta.

El espacio estará ubicado en el Paseo de la Victoria y podrá visitarse de 16,30 a 20,30 horas. Los asistentes podrán disfrutar del ambiente de La Vuelta, de las más de 3.000 degustaciones de productos y participar en diferentes actividades familiares organizadas por Carrefour, entre ellas la nueva Ruleta de El Club Carrefour, una de las novedades de la compañía en esta edición y que eleva el total de los premios a más de 25.000 euros.

NUEVAS INICIATIVAS

Carrefour también estrena este año una iniciativa para plantar cara a la obesidad infantil, animando a los más pequeños a comer mejor y poniéndolos en movimiento con el regalo de más de 100 bicicletas. En este espacio, ubicado en las salidas de etapa, los más pequeños disfrutarán de diferentes iniciativas como pedalear en simuladores virtuales.

El broche de oro llegará en la etapa 21, última jornada de la carrera que tendrá lugar en Granada, ciudad que además de la final de La Vuelta acogerá la primera edición de la 'Vuelta Mini', para los más pequeños.

Los asistentes también podrán participar en juegos de concienciación sobre reciclaje, donde solo por participar, conseguirán premios y podrán disfrutar de fruta fresca de origen local.

Finalmente, como cada año Carrefour visibiliza el compromiso de las más de 300 tiendas involucradas en el patrocinio a través de iniciativas exclusivas con sus colaboradores.

En concreto, serán los propios equipos de sus hipermercados, Carrefour Market y Carrefour Express quienes tendrán el honor de entregar cada día el icónico maillot rojo al líder de la carrera, como reconocimiento a su compromiso y dedicación diaria para ofrecer la mejor experiencia de compra a sus clientes y a los más de 11 millones de socios de El Club Carrefour.