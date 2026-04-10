La carretera de acceso al Santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra (Córdoba) reabre a turismos y motos

Paso provisional al Santuario de Cabra. - ARCHICOFRADÍA DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA

CABRA (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

La Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra de Cabra (Córdoba) ha informado de que se ha procedido a la apertura de un paso provisional para vehículos hacia el Picacho y el Santuario, estando permitido el tránsito rodado, hasta nuevo avisto, sólo a turismos, bicicletas y motocicletas, no así a autobuses ni otros vehículos de mayor tamaño.

Según ha señalado la archicofradía en una nota, y "a tenor de la información facilitada por la Diputación de Córdoba, titular de la carretera de acceso al Santuario", el avance de los trabajos de consolidación del talud desprendido en los temporales del pasado mes de febrero "ha permitido, mientras continúan las obras, abrir un sólo carril para ambos sentidos de circulación por la zona afectada, es por ello por lo que se ruega precaución al circular por dicho lugar".

Así las cosas, dicha apertura permite también la reanudación, a partir de este domingo, 12 de abril, de la celebración de la Santa Misa dominical en su horario habitual, las 13,00 horas. En cualquier caso, el horario de apertura del Santuario en abril y mayo es todos los días, salvo martes, 09,00 a 15,00 horas y de 17,00 a 20,30 horas, mientras que los martes es de 09,00 a 15,00 horas.

Desde la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra han agradecido la "comprensión y paciencia de los fieles y devotos ante esta situación sobrevenida el pasado 11 de febrero y que ha impedido durante casi dos meses acceder en coche hasta el Santuario". También han expresado su "gratitud a la empresa que ejecuta las obras", así como "a responsables técnicos y políticos de la institución provincial, junto con el Ayuntamiento de Cabra, por su interés en agilizar, en la medida que ha sido posible, esta labor de reparación que se sigue efectuando".