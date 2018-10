Casado: "Hasta que no se abran puertas y ventanas en San Telmo, no sabremos hasta dónde llegan las tramas de corrupción"

Publicado 05/10/2018 17:24:44 CET

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha manifestado este viernes en Sevilla que hasta que no se abran "puertas y ventanas" en el Palacio de San Telmo, "no sabremos hasta dónde llegan" las tramas de corrupción en la Junta de Andalucía.

Durante su intervención en un almuerzo-coloquio organizado por la Fundación Cámara Sevilla, Casado ha denunciado además "las trabas" que el PSOE-A está poniendo al PP en el Parlamento para ver hasta "dónde llegan" esas tramas de corrupción.

Ha señalado que llama la atención que desde el PSOE se exija ejemplaridad cuando Andalucía bajo los gobiernos socialistas ha sido la autonomía que ha vivido los casos "de corrupción" más escandalosos de la democracia.

Ha manifestado que a él no le resulta grato ver sentados en el banquillo a dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el caso de los ERE y ha considerado "abochornante" que en la Junta se hayan utilizado tarjetas con las que se han pagado "prostitutas, juergas y drogas", y que se hayan "malversado" fondos públicos que tenían que ir dirigidos a la creación empleo.

Sobre la situación patrimonial de los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, ha señalado que tiene que haber explicaciones y aclaraciones sobre los casos que han salido últimamente en los medios de comunicación. Lo que les exige el PP, según ha apuntado, es precisamente su mismo "baremo" de medir, porque son ellos los que se dedicaron en su momento a hacer una "demagogia inquisitorial" ante casos que afectaron a miembros del Partido Popular.

ENCANTADO DE RECIBIR VOTOS DE CS

De otro lado, Pablo Casado ha insistido en la necesidad de que se produzca la alternancia política en Andalucía en las próximas elecciones autonómicas porque ya es una cuestión de "saneamiento político".

El dirigente popular ha señalado que "no es bueno" que no haya habido un cambio en el signo político del Gobierno andaluz durante casi cuatro décadas, apuntando que no hay antecedentes ni precedentes en ninguna otra región europea de que un partido lleve cuatro décadas ininterrumpidamente gobernando.

En cuanto a un posible gobierno de PP-A y Cs si sumaran tras las autonómicas, ha dicho que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, estará "encantado de recibir" los votos de Ciudadanos para ser presidente de la Junta y que incluso estaría dispuesto a ir a un notario con esa formación para sellar un pacto.

En este sentido, Casado ha pedido a Cs que diga antes de las elecciones autonómicas si van a seguir "dando respiración asistida a Susana Díaz" o si se compromete a que quieren un cambio en el Gobierno andaluz.

"Que digan públicamente que no van a apoyar al PSOE-A", ha apuntado Casado, quien se ha preguntado si es que "los andaluces están condenados a no poder tener alternativa en sus políticas públicas en los últimos 40 años?".