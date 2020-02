UGT-A convoca congreso del 1 al 3 de octubre sin que Castilla desvele si aspirará a la reelección

Actualizado 12/02/2020 13:35:15 CET

SEVILLA, 12 Feb.

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha anunciado este miércoles que el congreso regional se celebrará entre los días 1 y 3 de octubre, incluyendo como novedad que los provinciales se realizarán de forma previa, y ha asegurado que aún no ha tomado una decisión sobre si volverá a presentarse a la reelección.

"Aún es muy pronto, queda muchísimo todavía. No tengo aún ninguna decisión", ha dicho Castilla, a preguntas de los periodistas, en el marco de la celebración del Comité Extraordinario de UGT-A, el último que desarrolla la ejecutiva saliente antes del próximo congreso regional.

Así, ha indicado que este comité extraordinario da el "pistoletazo de salida" a todos los procesos congresuales en Andalucía y en las provincias del sindicato. Detalla que en los primeros días de octubre se elegirá a la nueva dirección para un mandato de cuatro años, que haga frente a "los nuevos retos del sindicato y de la sociedad andaluza".

La novedad en esta ocasión será que los provinciales se harán previamente, cambiando la fórmula, mientras que los procesos terminarán con el congreso confederal en Valencia a finales de noviembre.

Al respecto, Castilla recuerda que sólo se ha presentado a un congreso, en 2016, ya que los dos años anteriores había sido designada en un comité extraordinario. "Han sido cuatro años muy intensos y no he decidido nada sobre mi futuro. Ahora me voy a centrar en la gestión de estos meses de los congresos provinciales", incide.

Además de tratar este asunto, el comité de este miércoles ha abordado otros temas como la estrategia a seguir de cara al Gobierno central ante la reforma laboral o las pensiones.

"Andalucía entra en un momento de muchos cambios y muchas demandas, con empleo precario y muy sometido a los vaivenes de las campañas, como la de Navidad o las rebajas, y necesitamos más industria en Andalucía y adaptada a las exigencias de COP-21, con una transición justa sin dejar a nadie atrás. La situación de Carboneras se tenía que haber previsto antes porque están en juego muchos puestos de trabajo", concluye.