Castillo destaca la incorporación de casi 3.000 docentes para este curso en la plantilla pública andaluza

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha destacado en el Parlamento que la plantilla pública se ha ampliado este curso con casi 3.000 docentes más entre maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y en Audición y Lenguaje (AL), orientadores y profesores de FP debido al crecimiento de estas enseñanzas.

Además, se han incrementado las plantillas para atender al alumnado de necesidades educativas especiales, reforzar la formación en competencias digitales y los centros ubicados en zonas de transformación social (ZTS).

Igualmente, la consejera ha puesto en valor que este año académico el Gobierno andaluz va a hacer que la equiparación salarial del profesorado con la media nacional sea una realidad, tal y como fue acordado con los sindicatos. "Este curso vamos a tener la plantilla docente más amplia y mejor pagada que ha tenido nunca el sistema educativo andaluz", ha afirmado.

Por otro lado, respecto a la cobertura de bajas y vacantes para atender las necesidades de plantilla de los centros docentes, María del Carmen Castillo ha recordado que su departamento anticipó este verano la adjudicación de vacantes para el presente curso de modo que se adjudicaron 38.412 plazas correspondientes a comisiones de servicio, jubilaciones y ampliaciones de plantilla en el mes de julio.

A partir de entonces, la Consejería ha vuelto a convocar a través del Sistema de Provisión de Interinidades (Sipri) al ritmo habitual de dos llamamientos a la semana, el primero de ellos realizado el 4 de septiembre. "De hecho, hemos sacado ya ocho convocatorias que han supuesto un total de 8.988 llamamientos, en total desde el mes de julio han sido 47.400 plazas en el conjunto de la comunidad autónoma", ha subrayado.

En este sentido, la titular de Desarrollo Educativo y FP ha informado de que "no se están produciendo problemas significativos para la cobertura de los puestos ofertados y para aquellos casos en los que hay dificultad para la cobertura, que son excepcionales, se está acudiendo a las actuaciones necesarias como llamamientos telefónicos".

Por lo tanto, Castillo ha señalado que el sistema educativo andaluz cuenta con un cuerpo docente que está "bien cubierto" y ha empezado el curso con alrededor de 123.000 profesionales, de los cuales casi el 87% (unos 107.000), son maestros y profesores de centros públicos y el 13%, (algo más de 16.000) corresponde a centros concertados. También, la Junta ha aumentado la plantilla consolidada, la que tiene continuidad cada curso, en 3.300 docentes, y de este modo ya llega a 105.000.

PSOE: "3.000 VACANTES SIN CUBRIR"

Por su parte, la diputada socialista Susana Rivas ha querido saber por qué el curso escolar ha comenzado "con más de 3.000 vacantes sin cubrir en todos los centros educativos andaluces", toda vez que ha lamentado "la pésima gestión del presidente, Juanma Moreno, que miente".

Frente a esto ha criticado "los más de mil millones de euros en regalos fiscales para el 2% más privilegiado para después anunciar a bombo y platillo, sin pudor, que Andalucía está al tope de financiación en educación".

"Para las élites sí, pero para la educación pública, no", ha criticado Rivas, que ha manifestado que "no se trata de un problema de financiación sino de gestión". "No hace el comedor porque no hay voluntad política para hacerlo. Dicen que no tienen dinero para financiar la educación pública, pero les regalan al resto de comunidades autónomas 112 millones de euros destinados a la gratuidad del 0 a 3. No hay recursos de educación, pero sí los hay para fraccionar y adjudicar a dedo y en fraude de ley 458 millones de euros", ha enumerado.