El catedrático Benito Navarrete repite como presidente de la comisión de bienes muebles, en la que entra Bosco Gallardo

Archivo - Imagen del lienzo 'El triunfo del sacramento de la Eucaristía' de Francisco de Herrera 'El Mozo' , expuesto temporalmente tras su restauración en el trascoro de la Catedral de Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid Benito Navarrete será dos años más el presidente de la comisión andaluza de bienes muebles, entre cuyas funciones están la de asesorar sobre medidas de protección, conservación y restauración; para adquirir nuevos bienes e informar sobre préstamos de bienes muebles que tengan valores propios del patrimonio histórico, salvo los de carácter arqueológico y etnológico.

A esta comisión, se incorporan por primera vez Bosco Gallardo, especializado en arte contemporáneo y conservador de museos de la Junta; Aniceto Delgado, antropólogo del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) e Irene Montilla, arqueóloga y profesora de la Universidad de Jaén (UJA).

La Consejería de Cultura y Deporte ha publicado esta semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la orden por la que se nombran a las vocalías y a la Presidencia de la comisión andaluza de bienes muebles. El resto de vocales que renuevan en la comisión son Fernando Amores, arqueólogo y profesor de la Universidad de Sevilla (US); Fuensanta García de la Torre, directora del Museo de Bellas Artes de Córdoba; Teresa Laguna, Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 2002 y ex conservadora de la Catedral de Sevilla; María Fernanda Morón de Castro, catedrática de la US; y Alfonso Pleguezuelo, catedrático de la US.