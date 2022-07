CCOO advierte de la "falta de equipos de protección individual" en el Infoca

El sindicato asegura que por este motivo algunos profesionales "no han podido intervenir en la extinción de incendios"

SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO-A ha advertido este lunes sobre "la falta de equipos de protección individual" en el Infoca, una situación que ha tachado de "insostenible" y que, ha asegurado, ha hecho que "algunos" de sus profesionales "no hayan podido intervenir en la extinción de incendios forestales".

El sindicato ha expuesto a través de un comunicado que es una situación "que sufren todos los trabajadores y trabajadoras" de la Agencia de Medioambiente y Agua de Andalucía (Amaya) y que "se hace especialmente preocupante para los trabajadores del dispositivo Infoca por el comienzo de la campaña de incendios".

"Amaya ha dejado de repartir el equipo de intervención reglamentario que se reparte anualmente, pantalón y chaquetilla de extinción, dando instrucciones para que el personal aguante lo que pueda con el EPI antiguo y solo reponerlo en caso de deterioro evidente. También es alarmante la falta de botas, gafas de protección, pantallas para los cascos, e incluso los propios cascos de seguridad", ha afirmado CCOO-A, que ha indicado que "el problema radica en que la reposición se hace a cuenta gotas y el personal está trabajando con equipos que ya no cumplen las especificaciones técnicas del fabricante, con el consiguiente riesgo para su seguridad".

Una situación "insostenible", en palabras del sindicato, que ha asegurado que la circunstancia "ya se venía denunciando en los distintos Comités de Seguridad y Salud y ha sido evidente durante los últimos años". En este sentido, ha apuntado que hay casos en los que "algunos trabajadores se han tenido que quedar sin poder intervenir en la extinción de incendios forestales como el último de Sierra Bermeja por no disponer del EPI necesario"; y ha advierte que "esta situación, lejos de solucionarse, tiene visos de agravarse y convertirse en el mayor problema para la seguridad y salud de todos los trabajadores y trabajadoras que participan en la extinción de los incendios forestales en Andalucía".

La falta de EPI, ha agregado la nota de prensa, "no solo se está dando con la ropa de intervención" puesto que "también es alarmante la falta de botas, gafas de protección, pantallas para los cascos, e incluso los propios cascos de seguridad". "El verano no ha hecho nada más que empezar, y si la situación no mejora, tendremos un dispositivo altamente cualificado como es el Infoca en unas condiciones lamentables. En el mejor de los casos nos encontraremos con personal sin poder actuar por falta de equipos de protección y en el peor de los casos a trabajadores y trabajadoras jugándose la vida con equipos deteriorados", ha alertado CCOO.

De igual modo, ha lamentado que "la dirección de la Agencia Amaya en connivencia con los responsables del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la propia Agencia, sigue negando lo que ya es una evidencia científicamente demostrada; esto es el riesgo a la exposición de los contaminantes del humo procedente de los incendios forestales".

CCOO ha destacado que "a raíz de una denuncia del sindicato ante la Inspección de Trabajo, se realizó una medición de estos contaminantes, detectándose más de diez agentes altamente cancerígenos al cual están expuestos continuamente los combatientes de los incendios forestales. A pesar de esto, la Agencia sigue sin recoger en la evaluación de riesgos del Bombero Forestal estos riesgos, a pesar de que la propia Inspección de Trabajo recomendó la aplicación de ambos reales decretos: el RD 374/2001 de 6 de abril sobre Agentes Químicos y el 665/1997 de 12 de mayo sobre Agentes Cancerígenos".

Asimismo, el sindicato ha lamentado que "una vez más se anteponen los intereses económicos a la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras. No solo se pone en riesgo la vida de los trabajadores, sino de toda la ciudadanía, como ha demostrado el incendio de sierra Bermeja". "En esto el Gobierno andaluz tiene la responsabilidad mediante la elaboración de Presupuestos autonómicos y debe la salud y seguridad de la plantilla, del conjunto de la ciudadanía y de la preservación del medio ambiente por encima de criterios económicos", ha concluido.