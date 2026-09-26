CCOO-A exige a la Junta un "cambio de rumbo" en el modelo turístico para "garantizar la vivienda"

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SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha aclarado este sábado 26 que hablar de turismo "no puede quedarse en datos de visitantes o pernoctaciones", puesto que esto ofrece una "visión viciada de un sector que agota los recursos hídricos, precariza a las plantillas y expulsa a los vecinos de sus barrios". El sindicato ha pedido al Gobierno andaluz un "cambio de rumbo" en el modelo turístico para "garantizar la vivienda" y ha advertido que el turismo se sustenta en una "precariedad estructural, donde las mujeres concentran el 59 por ciento de la ocupación en hostelería y restauración, y la parcialidad involuntaria rebasa el 39 por ciento".

Según ha apostillado la organización sindical en una nota, una vez, las plantillas sufren riesgos laborales como estrés térmico, intensificación de los ritmos de trabajo y "graves dificultades para conciliar". "El avance del empleo es mucho más que el número de contratos realizados, es estabilización, salarios dignos, condiciones laborales y protección de la salud adecuados". Para ello, CCOO ha instado al empresariado andaluz a "revertir los beneficios en mejoras laborales y servicios públicos".

También se ha referido la central sindical al auge de las Viviendas de Uso Turístico que, en opinión del sindicato, "devora el acceso a la vivienda al retirar inmuebles residenciales y disparar los alquileres". Esta situación "acaba afectando a las propias trabajadoras de la hostelería, que se ven obligadas a desplazamientos forzados al no poder residir donde trabajan", han indicado desde el sindicato.

En este sentido, CCOO-A ha apuntado que ha propuesto una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para garantizar una vivienda digna mediante la limitación de los precios del alquiler y el control del incremento de estas viviendas turísticas.

Por otra parte, el sindicato ha declarado que "para gestionar los más de 17 millones de turistas del primer semestre y la sobrecarga que suponen para las infraestructuras municipales, se hace necesario impulsar una tasa turística autonómica y local finalista".

"Esta medida permitiría la creación y ampliación del parque público de vivienda asequible para la población local y trabajadora, el refuerzo de servicios públicos saturados como recogida de residuos, limpieza urbana, saneamiento, transporte y sanidad, e inversiones en eficiencia hídrica para incentivar la reutilización de aguas grises y pluviales en los establecimientos", ha explicado CCOO.

Asimismo, el sindicato ha insistido en la necesidad de transitar hacia la sostenibilidad social, laboral y medioambiental, para evitar que las ciudades "se conviertan en escaparates o parques temáticos". "Andalucía necesita que el Gobierno andaluz afronte con determinación la regulación de un turismo responsable que genere oportunidades a todos sus actores, favorezca la cohesión de los territorios y no desplace a la población autóctona", ha apostillado CCOO.