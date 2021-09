CCOO se moviliza este miércoles por los "recortes" de la Junta en el sistema educativo

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía se moviliza este miércoles, 8 de septiembre, ante la sede de la Consejería de Educación y Deporte en Sevilla por los "recortes" aplicados por el Gobierno andaluz en materia educativa, ya que "no solo no se va a poder garantizar la distancia de seguridad en las aulas, sino que se va a incrementar la ratio por el acuerdo firmado entre Educación y las demás organizaciones sindicales, al que CCOO se opuso".

El sindicado ha señalado que el nuevo curso académico 2021/22 está marcado por la presencialidad total en las aulas y que, pese a que los tramos de población de menor edad aún no han sido vacunados, "se presenta con un recorte sustancial" en personal docente y de administración y servicios que "no va a permitir mantener" las medidas de seguridad que se implantaron en el curso anterior.

"El pasado curso fue muy difícil y estuvo marcado por el esfuerzo, la solidaridad, el compromiso, la entrega y la vocación de las personas trabajadoras del sistema educativo andaluz. Este curso, a pesar de la avanzada vacunación, será atípico porque aún hay que seguir vigilantes ante la pandemia", señaló el pasado jueves la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, durante una rueda de prensa en Sevilla para analizar el comienzo del nuevo curso, donde también hizo un llamamiento a mantener al personal contratado en el curso anterior como refuerzo ante la pandemia de la Covid-19.

Además, y sobre el referido acuerdo, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, denunció en este mismo acto que supone "un recorte de 2.500 docentes enseñanza pública y 700 en la concertada".

Según subrayó Nuria López, "para CCOO la educación es clave para el desarrollo de las personas, para generar ciudadanía, igualdad y desarrollo económico", pero para ello "es necesario volver a la presencialidad total y segura, garantizando que la educación pública llegue a todos los niños y niñas, a todas las personas, especialmente las más vulnerables porque la educación es el ascensor social".

No obstante, el Gobierno andaluz "parece no entenderlo igual y no se toma en serio la educación pública. Lo plantea en términos de gasto y no de inversión de futuro, a pesar de que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, la defendiera en su discurso de investidura", recordó López .

"Nos movilizaremos contra los recortes que plantea el Gobierno andaluz. El sistema educativo necesita mejoras y mayor inversión. Y el presidente de la Junta le está poniendo pocas ganas", afeó la secretaria general de CCOO de Andalucía, quien añadió que "la muestra es que cada vez que hay una medida en materia educativa es para atacar, recortar, retroceder y desmantelar la educación pública andaluza".

"El argumento de recortar plazas, como consecuencia de la baja natalidad, y dar pagas es un insulto a las familias trabajadoras, que lo que quieren son derechos y no caridad", afirmó López, que además condenó que el Gobierno andaluz "tire por tierra la labor de los refuerzos Covid, la plantilla que se jugó la salud para atender a los niños y niñas en la pandemia de forma personalizada y velar por su seguridad".