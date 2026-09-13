CCOO-A solicita medidas de mejora del sistema educativo público andaluz tras los resultados del informe PISA

Archivo - Aula del del colegio de Educación Infantil y Primaria 'Manuel Altolaguirre' de Málaga, en la apertura del curso escolar (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO Andalucía ha solicitado este domingo medidas de mejora del sistema educativo andaluz tras conocer los resultados del Informe Pisa 2025. "El batacazo, nuevamente, de los resultados del estudiantado andaluz en Ciencias, Matemáticas y Lectura evidencian, como ya venimos denunciando desde hace tiempo, que la educación pública andaluza necesita un cambio profundo", han advertido.

En Comprensión lectora, Andalucía obtiene 441 puntos, lo que supone diez por debajo de la media en España (451) y 20 por debajo de la media en la OCDE (461). En Ciencias (462), Andalucía se sitúa quince puntos por debajo de la media en España (477) y 20 por debajo de la media en los países de la OCDE. Por último, en Comprensión matemática, Andalucía cae quince puntos por debajo de la media española con 442 puntos frente a los 457 de la media en España, según ha precisado el sindicato en una nota.

Combinando las tres materias Andalucía se sitúa a la cola del territorio español, ocupando el puesto catorce y retrocede además con respecto a los resultados del informe PISA del año 2022, con -11 puntos en Ciencias, -15 en Matemáticas y -20 en Lectura.

Asimismo, el informe arroja también datos sobre el índice socioeconómico y cultural (ISEC) de los países participantes, siendo el de España (-0,06) similar al total de la UE (0,07) y al promedio de la OCDE (-0,01). Sin embargo, en el análisis por CCAA Andalucía se encuentra a la cola de España con un ISEC del -0,31. La correlación entre las puntuaciones y el ISEC "es clara", puesto que "a menor valor del índice peores resultados académicos", es decir, "las desigualdades socioeconómicas tienen un claro impacto sobre el rendimiento académico".

"Reducir esta brecha y garantizar que la educación pública siga siendo el motor del ascensor social en Andalucía pasa, por tanto, por implantar políticas educativas eficaces que requieren de una financiación suficiente que garantice un sistema educativo más inclusivo e igualdad de oportunidades de aprendizaje", han urgido.

En relación, el sindicato ha estimado que "la falta de mejoras estructurales del sistema educativo público andaluz no hace sino perpetuar y aumentar la brecha existente con el resto del territorio español y dentro de Andalucía, donde cada vez más el nivel socioeconómico del alumnado, en un sistema cada vez más privatizado en algunas etapas, está determinando su rendimiento escolar y su futuro".

Por último, CCOO-A ha señalado que otros aspectos relevantes del informe, como el alto porcentaje de alumnado de quince años repetidor en Andalucía, que se sitúa en torno al 28,8 por ciento, por encima del promedio español (22 por ciento) y triplicando el de la OCDE (7,9 por ciento) y la "escasez de profesorado y personal de apoyo", motivo por el que han apuntado a "la necesidad de aumentar las plantillas docentes y no docentes para reducir ratios, mejorar la atención del alumnado y la calidad de la enseñanza".

Si bien esta caída en los resultados de PISA 2025 es generalizada en el territorio, "no podemos echar balones fuera, como hace la señora consejera y achacar estos malos resultados únicamente a un problema del sistema educativo desde la implantación de la Lomloe y a la falta de cultura del esfuerzo".

Desde CCOO han insistido en que, si bien inciden otras variables a nivel global, como son la digitalización de la enseñanza, la mejora de la calidad del sistema educativo público andaluz depende de medidas de impacto real y no de acuerdos de humo "que sobrecargan al profesorado y que no aportan recursos ni plantillas a los centros educativos".

De esta forma, los datos de PISA 2025 exponen lo que desde CCOO han indicado en 'Informe de Deshomologación del Sistema Educativo Andaluz', en concreto, que Andalucía "se aleja cada vez más de los niveles educativos de otros territorios". "Para frenar esta brecha exigimos a la Consejería de Educación la negociación real de un gran acuerdo por la educación pública andaluza, un acuerdo que incluya mejoras reales y visibles para quienes educan y para quienes aprenden, medidas urgentes y de impacto", han agregado.

Entre estas mejoras, el sindicato ha incluido un aumento estructural de las plantillas de los centros educativos; la disminución de las ratios en todas las etapas; el incremento de recursos para la mejora de la atención a la diversidad; el refuerzo de la red de orientación educativa; la defensa de lo público; la dignificación de la profesión docente y mejoras retributivas; la reducción del horario lectivo del profesorado y la modernización de infraestructuras de los centros educativos.

En suma, el sindicato ha afirmado que ante estos "pésimos resultados" el Gobierno andaluz "debe asumir su responsabilidad y sentarse a negociar medidas urgentes orientadas a la mejora y la calidad del sistema público andaluz".