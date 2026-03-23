CECE-A prioriza el diálogo institucional ante la convocatoria de concentraciones del primer ciclo de Educación Infantil

Imagen de archivo de alumnos andando por la calle. - ALDEAS INFANTILES

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La patronal de la enseñanza privada, CECE Andalucía, ha reiterado su prioridad por el diálogo institucional y se ha desmarcado de la convocatoria de concentraciones "de parte" del sector del primer ciclo de Educación Infantil. No obstante, ha destacado el trabajo que viene desarrollando "en defensa de los centros".

Según ha informado CECE-A en una nota, la federación ha participado activamente en las negociaciones con la Administración autonómica, defendiendo "la sostenibilidad económica de los centros y la necesidad de una solución estable para el primer ciclo de Infantil". Especialmente, han defendido la financiación, pues, "el precio de la plaza lleva invariable desde hace seis años sin cubrir los costes de la prestación del servicio, costes que se han incrementado exponencialmente sobre todo el referido a los salarios y seguridad social de los trabajadores".

Ante la ausencia de avances concretos, en este asunto, "nuestra organización ha decidido suspender temporalmente su presencia en la mesa de negociación, manteniendo siempre la voluntad de diálogo". En este marco, el Viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada Ruiz, ha comunicado a CECE-A su intención de presentar una propuesta de financiación permanente para el primer ciclo de Educación Infantil, que será analizada con "el rigor técnico y económico necesario, confiando en que suponga una oportunidad para avanzar en el diálogo y dé respuesta a las necesidades reales del sector".

Igualmente, CECE-A "no es promotora de las concentraciones convocadas ni está impulsando acciones colectivas en este momento, apostando por una estrategia basada en la interlocución institucional, el trabajo técnico y la negociación responsable, respetando la autonomía y libertad de sus asociados".

Por último, la organización ha reafirmado su compromiso con la defensa de los centros de Educación Infantil y con la búsqueda de soluciones "estructurales, estables y sostenibles" para el sector.