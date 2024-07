Celis (PSOE) valora que los ayuntamientos cuenten con un 54% más de dinero y pide a PP seguir por la "senda del acuerdo"

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Área Institucional y Grandes Ciudades del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha valorado el Real Decreto que entra este lunes en vigor y que dará una cobertura "importantísima", desde el punto de vista de la financiación autonómica y local, a todos los ayuntamientos, incrementando en un 54% el dinero de los mismos. Dicho decreto se tendrá que votar a largo del mes de julio en el Congreso de los Diputados, ante lo cual Gómez de Celis espera que el PP "siga por la senda del acuerdo", aunque ha expresado "temer lo peor".

Así lo ha manifestado Gómez de Celis en una atención a medios tras la reunión previa de los socialistas a la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que ha tenido lugar en la Diputación de Sevilla.

"Los 28.557 millones de euros que se da por parte del Estado, significan un 54% más de dinero que dispondrán los ayuntamientos", ha aclarado, para seguidamente poner en valor que se trata de "28.557 millones de posibilidades que van a tener los ciudadanos de poder tener mejores servicios en sus ciudades".

Dentro de este contexto, ha argumentado que todos estos recursos lo van a enfocar en dos vías principales, por un lado, "en la atención y la mejora en cantidad y sobre todo también en calidad del empleo", y por otro, "todo lo relativo a la vivienda". En este sentido, ha señalado que van a contribuir al plan que tiene el Gobierno de España, "con más de 100.000 viviendas públicas en todo nuestro país, por tanto, para que parte de estos recursos ayuden a esas vivienda".

"Yo estoy seguro que todos los ciudadanos vivan donde vivan sus dos principales preocupaciones son esas, el empleo para poder vivir mejor y una vivienda para poder hacerlo dignamente", ha apostillado.

Entre otra medidas que contempla el Real Decreto, Gómez de Celis ha resaltado el descenso del IVA en materias primas y en alimentos básicos, haciendo alusión especialmente a la rebaja al 0% del IVA del aceite de oliva, algo que es "muy importante desde el punto de vista de la vida ciudadana", ha apuntado. Asimismo, ha mencionado también la rebaja al IRPF, asegurando que "nadie que cobre el salario mínimo interprofesional pagará a Hacienda ni un solo euro".

"Y todo esto es a partir de hoy cuando se aprueba, en el Real Decreto que se aprobó en el Gobierno y que tendremos que votar en el Congreso de los Diputados a lo largo del mes de julio, pero todavía hoy no sabemos si el Partido Popular va a votar que sí a darle esta ingente cantidad de dinero a los ayuntamientos para prestar servicios de empleo y de vivienda a los ciudadanos".

Así lo ha expresado Gómez de Celis, quien ha mostrado su incredulidad ante tal cuestión y ha afirmado que "se temen lo peor", ya que según ha recordado "votó ya que no a la subida de todo lo que tiene que ver en materia de jubilación, todo lo que tiene que ver en materia de las pensiones, votó que no a todo lo que tiene que ver, con el ingreso mínimo vital, política fundamental para luchar contra la pobreza, fundamentalmente la pobreza infantil, votó que no a todo lo que tiene que ver en la subida del salario mínimo interprofesional", en definitiva, "se opuso a todas las mejoras de la vida diaria y cotidiana de los ciudadanos", ha espetado.

CRÍTICAS A LAS POLÍTICAS DE PP CON VOX

Por otro lado, el secretario del Área Institucional y Grandes Ciudades del PSOE ha dicho sentirse preocupado por "todas las políticas que viene haciendo el Partido Popular con VOX allí donde gobiernan", y en esta línea ha subrayado que "son casi 200 ayuntamientos en los que gobiernan conjuntamente", y se ha notado que "este plus de financiación pues se enfoca a materias muy lastimosas y muy duras de entender para todos nosotros", ha lamentado.

"Por ejemplo, la eliminación de los puntos violetas, todo lo que tiene que ver con la atención a la mujer y la lucha contra la violencia de género", ha apuntado al tiempo que ha mandado un mensaje de apoyo a las familias de las últimas mujeres asesinadas a manos de sus parejas. "Hoy queremos solidarizarnos con las familias de estas tres mujeres asesinadas en estos últimos días, y también en Fuengirola, con asesinatos, algunos de ellos atroces", ha asegurado.

Al hilo de lo anterior, Gómez de Celis ha criticado que el Partido Popular y Vox "niegen rotundamente la violencia de género" y por tanto "también aplican políticas que laminan la violencia de género". En este sentido, ha advertido que "el negacionismo mata", haciendo alusión a las palabras de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y, por supuesto, "nosotros lo vamos a seguir denunciando siempre", ha añadido.

Otro elemento de crítica, ha continuado, "es todo lo que tiene que ver con la homofobia, y lo hemos visto en estos episodios de quitar banderas de los balcones, como en Valencia, episodios como hemos visto con el cartel de Madrid, es un insulto bochornoso a todo lo que tiene que ver con el colectivo que con mucho orgullo se manifestó estos días por las calles y se manifestará también con mucho orgullo en Madrid en los próximos días", ha defendido.

Por último, Gómez de Celis ha criticado que "otra política fundamental que están desmantelando" es todo lo que tiene que ver con la vivienda. En este aspecto, según manifiesta, "están poniendo al servicio de los fondos buitres todo lo que es el parque público de viviendas", por tanto, "vamos a reforzar a la administración local, y lo hacemos a partir del día de hoy con la puesta en marcha de este Real Decreto por parte del Gobierno de España, y lo queremos enfocar para que haya un mejor empleo, más trabajo, e implementar este parque de más de 100.000 viviendas en toda España", ha zanjado.