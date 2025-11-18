El Centro Penitenciario de Córdoba se adscribe a la Red de Puntos Violetas

Acto mediante el que el Centro Penitenciario de Córdoba se ha integrado en la Red de Puntos Violetas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Penitenciario de Córdoba se ha incluido dentro de la Red de Puntos Violetas de atención a las víctimas de violencia de género, y la subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Ana López Losilla, y la directora del centro, Concepción Román, han sido las encargadas de colocar el distintivo que acredita a este edificio con Punto Violeta.

Según ha informado la Subdelegación en una nota, ser un Punto Violenta identifica el lugar o la institución como un espacio seguro y de información para víctimas de violencia machista y agresiones sexistas, donde reciben atención, apoyo y asesoramiento.

Su función principal es la prevención y la atención a las víctimas, proporcionan atención psicosocial, asesoramiento legal y emocional e informan sobre los servicios de ayuda disponibles. Buscan, entre otras cosas, la implicación del conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, haciendo visible el problema y ofreciendo recursos para erradicarlo. Además de estar ubicados en instituciones y empresas, se encuentran frecuentemente disponibles en eventos multitudinarios, como fiestas, festivales o discotecas.

Junto a este acto identificativo, la jefa de la Unidad, Teresa Varón, ha ofrecido cursos formativos para los trabajadores y trabajadoras del Centro Penitenciario de Córdoba sobre cómo actuar en estos casos. En total, han sido más de un centenar trabajadores y trabajadoras del centro y del resto de los organismos de la Administración General Estado los que han participado en la jornada formativa.

Esta herramienta estará destinada a los internos, a los trabajadores y a los familiares que visitan a los internos. Un instrumento rápido y seguro de acceso a la información necesaria ante la violencia hacia las mujeres que busca implicar a todos los actores del centro.

Estos puntos violetas están promovidos por el Ministerio de Igualdad con el objetivo de implicar al conjunto de toda la sociedad y todos los agentes sociales frente a la lacra que significa la violencia sobre la mujer, y forma parte del catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización impulsado por distintos ministerios del Gobierno de España. Supone un cambio de enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas y la puesta a disposición de herramientas que permiten dar atención y protección en el espacio público.

En estos momentos hay en la provincia de Córdoba 2.242 casos activos a día de hoy en Viogén, de los que ninguno es de riesgo extremo. Desde 2003, son ya 1.333 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género en España. Desde 2013, son 65 los niños y niñas asesinadas por violencia de género contra su madre y 486 el número de niñas y niños huérfanos por violencia de género en España.