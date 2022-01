Centros de mayores ven "imposible" cumplir ratios por bajas Covid y no consideran la solución una cuarta vacuna

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Organizaciones de Personas Mayores (FOAM) y la Asociación para la Defensa y Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Addemar) han calificado este viernes de "imposible" cumplir los ratios de personal en dichos centros para que los mayores "tengan un cuidado digno y adecuado" debido al elevado número de contagios que está afectando a los trabajadores, al tiempo que han considerado que la cuarta vacuna "no es la solución" a esta situación.

"Siguen aumentando los contagios de los residentes y de los trabajadores y empieza a ser preocupante", ha lamentado en declaraciones a Europa Press el presidente de la FOAM, Martín Durán, quien ha aseverado que la cuarta dosis "no va a solucionar la situación", ya que en Israel "ya hay estudios que demuestran que esta no ha resultado eficaz para evitar los contagios de Ómicron". "Si la solución que se plantea es la cuarta dosis, no va a servir de nada", ha defendido.

Esta situación la ha secundado Addemar, quien ha lamentado que "si seguimos con esta progresión de contagios en trabajadores", durante los siguientes días "muchos de estos centros llegarán al colapso".

"Con la situación actual y venidera, los residentes se verán altamente perjudicados en su atención, pudiendo derivar todo en un

empeoramiento de los estados de salud física y mental de muchos de ellos", ha manifestado.

Ambas entidades han presentado solicitudes tanto a la Consejería de Igualdad como a la de Sanidad para que "se establezcan todas la medidas oportunas que garanticen la correcta atención de los residentes andaluces en geriátricos".

"Estamos firmemente convencidos que la Administración pública tiene la obligación de velar por el bienestar de estas personas, no pueden quedar en el olvido y ser nuevamente víctimas de la situación que se nos presenta", ha concluido Addemar, tras lamentar que todavía "no han recibido respuesta".

La misma queja presenta Martín Durán, quien ha asegurado que la Consejería "todavía no ha respondido ninguna solicitud" sobre las bajas de personal.

"Nuestra propuesta es, que al igual que el gobierno de Aragón, proceda de inmediato a la apertura de dos bolsas de empleo para dar respuesta a la demanda de personal en las residencias de mayores. La primera bolsa de empleo se dirigiría a trabajadores sanitarios con titulación para la segunda no se requiere titulación, pero si experiencia como cuidadores o en servicios auxiliares (cocina, limpieza, mantenimiento, entre otros). En Aragón en menos de 24 horas 207 personas se inscribieron en las dos bolsas", ha explicado.

Por último, conforme a las medidas para evitar los contagios, ha hecho hincapié en que una cuarta dosis "no es la solución", sino que es necesario "observar al máximo" las medidas no farmacólogicas, como es el uso de mascarillas de FPP2, mantener las distancias de seguridad, un lavado de manos de forma asidua y no entrar en las residencias sin pauta completa de vacunación.