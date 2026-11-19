Imagen de la reunión mantenida. - CESUR

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España, Cesur, ha celebrado un desayuno de trabajo con el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, para analizar los principales retos y oportunidades que afronta el tejido empresarial andaluz y avanzar en fórmulas de colaboración entre la Administración y las empresas.

El encuentro ha congregado a más de una treintena de empresarios y directivos asociados a Cesur y ha contado también con la participación del secretario general de Desregulación, Juan Antonio Aguado; el secretario general de Turismo, Manuel Alejandro Lara; los presidentes de la Comisión de Turismo y de la Comisión de Colaboración Público-Privada de Cesur, Esther Molina y Ricardo Astorga, respectivamente, y el vicepresidente ejecutivo de Cesur, Fernando Seco.

Durante su intervención, Manuel Gavira ha agradecido a Cesur la organización del encuentro y ha puesto en valor el papel que la asociación desempeña como interlocutor de las empresas del sur de España. "No hemos venido a hablar, sino a escuchar. Sois vosotros quienes conocéis de primera mano lo que supone poner en marcha una empresa, competir, generar empleo y asumir riesgos cada día", ha señalado.

Además, uno de los ejes centrales de su intervención ha sido la desregulación y la mejora de la calidad normativa. "La Administración es cada vez más consciente de que eliminar trabas burocráticas no es una opción, sino una necesidad. Si conseguimos reducir procedimientos innecesarios y agilizar los tiempos, estaremos contribuyendo directamente a mejorar la competitividad de nuestras empresas", ha resaltado.

Asimismo, ha animado a los empresarios a trasladar propuestas que ayuden a identificar y eliminar trabas que dificultan la actividad económica. En materia turística, Gavira ha destacado la importancia de seguir reforzando la competitividad de Andalucía mediante una apuesta firme por la conectividad. En este sentido, ha anunciado que los aeropuertos de Jerez y Almería sumarán tres vuelos semanales para reforzar su conexión con el resto de España y favorecer la actividad económica y turística.

Asimismo, ha apostado por fortalecer la relación entre la Administración y el sector privado para afrontar los retos de futuro. "Queremos que cualquier empresa encuentre en la Administración un aliado. Esta reunión debe ser un punto de partida para seguir avanzando juntos", ha afirmado.

CONECTIVIDAD, JUSTICIA Y DESREGULACIÓN

El encuentro ha continuado con un coloquio en el que los socios de Cesur han trasladado al vicepresidente segundo diversas cuestiones relacionadas con la oferta de vivienda, mejorar las conexiones que favorecen la actividad económica y turística, la modernización de la Justicia, reducir la carga regulatoria que afecta a sectores estratégicos y seguir avanzando en seguridad jurídica para impulsar la inversión y el crecimiento empresarial.

En respuesta a estas cuestiones, Manuel Gavira ha repasado algunas de las iniciativas impulsadas por la consejería y ha reiterado la voluntad de la Junta de seguir trabajando junto al tejido empresarial para mejorar la competitividad, la seguridad jurídica y la simplificación administrativa.

"Vosotros sois los que hacéis realidad que en Andalucía surja empleo, haya riqueza y que haya oportunidades. Esta reunión debe ser un punto de partida para mantener una interlocución permanente con los empresarios", ha añadido.

Por su parte, Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de Cesur, ha agradecido a Manuel Gavira y a su equipo su participación en el encuentro, así como la disposición mostrada para escuchar las propuestas del tejido empresarial del sur. "Desde Cesur seguiremos colaborando con la Junta de Andalucía en aquellos ámbitos que son de vuestra competencia y que contribuyen a mejorar la competitividad y el desarrollo de nuestra tierra. Estamos aquí para trabajar juntos por el bien común", ha concluido.