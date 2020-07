CGT convoca paros parciales en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia el este miércoles y jueves

SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los más de 1.500 empleados de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, adscrita a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, repartidos por las ocho provincias andaluzas están llamados a secundar paros parciales durante los días 22 y 23 de julio, este miércoles y jueves, convocados por el sindicato CGT, "en protesta por la retirada de medidas preventivas de seguridad, conciliación familiar y cambios sustanciales en sus condiciones laborales por falta de personal".

Así lo anuncia en un comunicado el sindicato, que apunta que la convocatoria de paros irá acompañada de concentraciones en los centros de Sevilla y Málaga.

El miércoles se manifestarán el personal de teleasistencia, de innovación y desarrollo, de recursos humanos y administración entre las 11,00 y 11,30 horas y entre las 19,00 y las 19,30 horas; mientras que en los servicios de valoración de la dependencia, en el del Polígono Sur de Sevilla, y en el de mediación cultural, serán entre las 13,30 y las 14,00 horas.

Para el jueves está previsto que el parón se realice en las siete comunidades terapéuticas entre las 11,30 a 12,00 horas.

CGT explica que la "negativa" de la agencia en plena crisis sanitaria a conceder las medidas de conciliación acordadas el 19 de junio en la Mesa general de negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la administración de la Junta de Andalucía, conocido como Mesa de Función Pública, como la reincorporación del personal especialmente sensible al puesto de trabajo con una valoración previa; o los cambios en las condiciones de trabajo motivadas por la falta de personal son los motivos que llevan a movilizarse a los trabajadores.

El sindicato censura que todos estos "atropellos" derivan de la "falta de consideración" que la Agencia tiene con sus empleados, ya que, según su versión, hasta ahora al personal, entre los que se encuentran monitores, administrativos, trabajadores sociales, enfermeros, informáticos, médicos, teleasistentes y psicólogos, se le ha aplicado todas aquellas medidas lesivas que la Junta ha determinado para sus empleados en los últimos años, fueran funcionarios o no; sin embargo, "cuando ha llegado el momento de aplicar medidas más favorables, teniendo en cuenta lo complicado que es la situación, ha establecido un doble rasero y nos ha dejado fuera".

"Durante toda la crisis sanitaria hemos continuado con nuestro trabajo con nuestro trabajo, considerado esencial para la comunidad y para la propia Junta, pero terminado el estado de alarma se acabaron los aplausos y no han dudado en mandarnos al trabajo sin miramientos. Para la agencia y la Junta solo somos trabajadores de segunda", continúa el sindicato.

Con esta medida de presión CGT explica que manda un mensaje claro a la agencia de desacuerdo con la gestión que está realizando durante esta crisis y la forma en la que atienden las necesidades de la plantilla, puesto que con "un simple correo electrónico" a toda la plantilla el 1 de julio "todos" sus laborales estaban reincorporados, y "tanto el personal considerado de riesgo, como aquellos que con cargas familiares estaban con trabajo semipresencial", y "de un plumazo la agencia dejó de aplicar los acuerdos alcanzados" en la mesa de función pública que se habían venido aplicando a los trabajadores de la agencia.

CONDICIONES DEL ACUERDO

El sindicato señala que el acuerdo de la Mesa de Función Pública recogía la implantación del teletrabajo para determinados colectivos una vez que concluyera el estado de alarma. En dicho acuerdo constaba, entre otras cuestiones, que los trabajadores que tuvieran dependientes o menores de 14 años a su cargo podrían continuar desempeñando sus funciones en la modalidad de teletrabajo en el 80% de su jornada semanal, con lo que la modalidad presencial se limitará al 20%, lo que suponía a efectos prácticos un laboral a la semana.

Sin embargo, la Secretaría General de la agencia "resolvió denegar todas las solicitudes presentadas, incluso las que ya se estaban disfrutando", una actitud que no se comparte por el sindicato, que ahonda en que las personas con riesgo de contagio recibieron un correo electrónico que decía que "todas las personas pertenecientes a la agencia que hubieran solicitado ser consideradas personal especialmente sensible por especial vulnerabilidad al Covid-19, con independencia de que hayan recibido o no la resolución correspondiente, pueden realizar la actividad laboral presencial sin adaptaciones específicas ni cambio de puestos".

Para la CGT, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia comete una "grave imprudencia" al no tener en cuenta de forma individualizada la situación actual del trabajador especialmente sensible, que puede tener diferentes patologías con una evolución diferente de cada una, y la situación de riesgo que cada puesto conlleva.

Respecto a la falta de personal que afea el sindicato, señala que los cambios en las condiciones de trabajo, es "especialmente delicada" la situación en el área de drogodependencia, donde la "falta crónica de personal" unida al coronavirus ha tensado aún más las plantillas, con gente que ha tenido que cambiar sus vacaciones de fechas porque no se han contratado refuerzos y coberturas de puestos esenciales que "se han demorado todo lo que la agencia ha querido".