ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El chadiano Afrotronix y los alemanes Querbeat se suman a la programación de EtnoSur 2023, que se desarrollará su vigesimosexta edición en Alcalá la Real (Jaén), del 13 al 16 de julio, con Latinoamérica como eje central del festival.

De esta forma, Afrotronix y Querbeat se suman a la extensa lista de artistas que ocuparán las calles de Alcalá la Real. El primero llega desde Montreal, aunque su país de origen es Chad, para traer el electro blues sahariano. El segundo viajará desde Alemania para mostrar lo que son capaces de hacer trece músicos sobre el escenario.

Recientemente, parte de la organización de EtnoSur se ha desplazado hasta Lagos, en Nigeria, para participar en Vis a Vis 2023, una iniciativa de Casa África que busca internacionalizar el talento del continente. Ruth Mahogamy and the ARB Music Band y Ara Queen of Drums han las ganadoras de esta edición, y eso significa que se subirán también al escenario de Etnosur.

Estrella Morente encabeza el sector nacional. La granadina se ha convertido una referencia tanto para la afición flamenca como para amantes de la música en general. Morente recibirá el Premio EtnoSur como reconocimiento a su labor. En la lista de artistas que participarán en Etnosur 2023 también aparecen la malagueña Dry Martina y el especialista en R&B Tito Ramírez.

Entre las confirmaciones destaca también Myno Crusaders, una agrupación japonesa que nació de la necesidad de reelaborar canciones populares de su país con influencias de África, Asia, el Caribe y Sudamérica.