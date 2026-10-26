Andalucía despedirá octubre con cielos despejados y máximas "por encima de la media" en torno a 30º

Archivo - Jornada en el centro de Sevilla durante la entrada del otoño que presenta temperaturas por encima de la media. Imagen de archivo - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía prevé cielos poco nubosos o despejados durante toda la semana en la región, con temperaturas por encima de la media --y cercanas al récord de esta época--, situándose las diurnas en torno a los 30 grados y las nocturnas en los 13 grados.

Según ha precisado a Europa Press el delegado de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, "no se descarta el miércoles algún chubasco disperso y de corta duración en el litoral Mediterráneo, en concreto en puntos de Granada y Almería".

Además, el delegado ha informado que alguna nubosidad de tipo medio-alto provocará un descenso "puntual" de las temperaturas el martes, que hará que los termómetros bajen hasta los 25 o 26 grados. Aunque las temperaturas "volverán a subir el miércoles hasta situarse de nuevo en los 30 grados".

Por otra parte, la subida de las temperaturas nocturnas que la Aemet espera para el jueves, "provocará un mayor contraste entre el día y la noche, alejándose de la media para esta época del año", ha afirmado Del Pino.

Por último, el delegado ha añadido que habrá viento de levante durante toda la semana en Andalucía.