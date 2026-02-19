Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 19 de febrero a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 19 de febrero hasta las 14 horas:

· El comisario de Agricultura promete toda la ayuda posible a Andalucía para daños del temporal en el campo que Moreno cifra en más de 3.000 millones

El comisario europeo de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen, ha asegurado este jueves que desde la Comisión Europea se va a "hacer todo lo posible para ayudar" a Andalucía a paliar los daños sufridos por el tren de borrascas que ha atravesado la comunidad autónoma entre los meses de enero y febrero, que pueden ascender a "más de 3.000 millones de euros en posibles pérdidas de producción agrícola", según estimaciones de la Junta de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/cAS4MT)

· Andalucía mantiene a 698 desalojados por las borrascas con 119 carreteras afectadas

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este jueves en comisión parlamentaria de que son 698 los desalojados en la comunidad como consecuencias del tren de borrascas de que Andalucía empieza a recuperarse. La cifra de desalojados es, por provincias, de 449 en Cádiz; 133 en Granada; 79 en Jaén; 31 en Córdoba y seis en Sevilla. En cuanto a las carreteras, son 119 las que aún permanecen afectadas. (Leer más https://acortar.link/Qplxeg)

· El Gobierno replica a Moreno que "no le compete" crear una comisión de seguimiento sobre Adamuz: Es una "sobreactuación"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha considerado este jueves que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), incurre en una "sobreactuación" al anunciar la creación de una comisión de seguimiento sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero cuando "no le compete" investigar este siniestro que, además, ya está siendo objeto de una investigación "independiente". (Leer más https://acortar.link/B027HZ)

· Registrado un nuevo terremoto de magnitud 2.8 con epicentro en Tabernas sentido en otros 16 municipios de Almería

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un nuevo terremoto de magnitud 2.8 en la escala de Richter con epicentro en la localidad almeriense de Tabernas, que ha sido sentido en otros 16 municipios de la provincia. Se trata de la misma zona donde el pasado lunes se registró un seísmo de magnitud 4.3 que fue sentido además en las vecinas provincias de Murcia, Granada y Jaén y que sumó hasta 15 réplicas. (Leer más https://acortar.link/zchmpT)

· La familia de Sandra Peña lamenta que "no avanza" la investigación: "La justicia es lenta, aun así estamos muy confiados"

La familia de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, ha lamentado este jueves que la investigación "no avanza": "Estamos plenamente confiados en la justicia, están haciendo una labor impecable. Es lenta, pero al final pondrá las cosas en su sitio". (Leer más https://acortar.link/YoDhmb)