Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 29 de octubre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves, 29 de octubre, hasta las 14 horas:

· Confirmado el fallecimiento de la exministra Fátima Báñez, que viajaba en el tren Iryo

La presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP, Fátima Báñez, ha fallecido en el accidente ferroviario ocurrido ayer en la provincia de Toledo, según ha confirmado este jueves en redes sociales el presidente de CEIM y vicepresidente de la CEOE, Miguel Garrido. (Leer más https://acortar.link/T2rJwp)

· La Junta critica que el sistema de seguridad del AVE Madrid-Andalucía sea "antiguo" y ve "mezquino" culpar a un trabajador

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado este jueves de "mezquino" culpar a un trabajador del accidente ferroviario este pasado miércoles en Urda (Toledo) que ha dejado, por el momento, 68 muertos como consecuencia de un choque entre un AVE Madrid-Sevilla y un tren Iryo. (Leer más https://acortar.link/3mkGOX)

· Víctimas de Angrois y Adamuz avisan de que "las tragedias se repiten" por un Estado "que mira hacia otro lado"

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013 y la asociación de afectados por el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) en enero de este año subrayan que "sin verdad, justicia e investigaciones independientes, las tragedias se repiten". (Leer más https://acortar.link/Tr4jCU)

· La mujer del consejero andaluz de Fomento, entre las supervivientes del accidente de Urda: "Tuvo mucha suerte"

El consejero andaluz de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, ha confirmado este jueves que su mujer es una de las supervivientes del trágico accidente ferroviario ocurrido ayer en Urda (Toledo) y que tuvo "mucha suerte" porque iba en uno de los coches más afectados, el siete del AVE. (Leer más https://acortar.link/RzqBrP)

· Detenido en Almería por violar a una mujer por sumisión química tras citarse por una 'app' con un perfil falso

La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Huércal-Overa (Almería) acusado de haber agredido sexualmente a una mujer a la que habría drogado mediante una bebida tras quedar con ella en su vivienda a través de una aplicación de citas mediante un perfil falso para ocultar su verdadera identidad. (Leer más https://acortar.link/FGBx8M)