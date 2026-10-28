Moreno exige al Gobierno la revisión inmediata del AVE Madrid-Andalucía: "Queremos viajar con normalidad"

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido al Gobierno central "transparencia, rigor y verdad" tras el trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles entre dos trenes en la estación de Urda (Toledo) y le ha reclamado una "inmediata revisión de todas las vías férreas en Andalucía y muy especialmente de la línea de alta velocidad que conecta con Madrid".

En una declaración institucional con motivo del accidente, Juanma Moreno ha expresado que esta tragedia "vuelve a golpear de nuevo el corazón de Andalucía", que ya en enero de este año sufrió el trágico accidente de Adamuz (Córdoba).

Ha señalado que esta misma mañana trasmitió, en una conversación telefónica, al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la colaboración de Andalucía con todos los medios de emergencia a disposición para lo que haga falta y el tiempo que haga falta.

"Como presidente de la Junta de Andalucía prometo prudencia y seriedad en lo que nos corresponde en la gestión de este drama, y exijo también al Gobierno de España transparencia, rigor y verdad; no se puede normalizar lo que no es normal", ha sentenciado.

Para Moreno, la repetición de la tragedia "nos obliga a actuar con la máxima firmeza y determinación" y el Gobierno de España, como responsable de la gestión de esta infraestructura ferroviaria en nuestro país, "está obligado a ofrecer información que tiene que ser clara, transparente y veraz, y a garantizar la seguridad de los viajeros".

"El AVE Madrid-Andalucía ha dejado de ser un medio de transporte seguro", ha sentenciado el presidente de la Junta, que ha recordado que en ese trayecto "han perdido la vida al menos 114 personas en dos accidentes en tan solo nueve meses".

Por ello, ha exigido al Ejecutivo nacional "una inmediata revisión de todas las vías férreas en Andalucía, y muy especialmente de la línea de alta velocidad que conecta con Madrid". "Los andaluces queremos poder viajar con tranquilidad y no vivir con el corazón encogido hasta que nuestros hijos o nuestros seres queridos nos llaman desde Madrid diciendo que han llegado bien", ha expresado.

El presidente ha tenido palabras de recuerdo por las víctimas, entre las que se encuentran ciudadanos de Andalucía, y sus familiares, apuntando que es "difícil, casi imposible, imaginarse el enorme dolor y la enorme angustia de los que sufren esperando información de sus seres queridos".

"¿Cómo vamos a olvidar a las víctimas; a sus padres, madres, esposas y maridos, hijos e hijas?. Nos vais a tener a vuestro lado", ha indicado Juanma Moreno, que ha querido trasladar su agradecimiento a todos los servicios de emergencia y sanitarios y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están trabajando en la zona del accidente.

Andalucía ha enviado UVI móviles y Vehículo de Apoyo Logístico del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la atención a las personas afectadas por el accidente ferroviario.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al igual que ha hecho el Gobierno central y otras instituciones, ha decretado tres días de luto oficial en la comunidad. El luto ha comenzado a las 14,00 horas de este miércoles y se va a extender hasta las 14,00 horas del sábado 31 de octubre.

A las 20,00 horas de este miércoles, el presidente de la Junta y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, estarán presentes en el minuto de silencio que se llevará a cabo en la fachada principal del Palacio de San Telmo de Sevilla, convocado por la FEMP en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario.