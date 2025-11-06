Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 6 de noviembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

· Más de 40 investigados por supuestos amaños en oposiciones de la Policía Local de Granada

· Más de 40 investigados por supuestos amaños en oposiciones de la Policía Local de Granada

El Juzgado de Instrucción número cuatro de Granada ha levantado el secreto de sumario de la investigación por supuestos amaños en oposiciones y procesos de promoción interna de la Policía Local de la capital granadina, que era secreta desde el pasado 7 de febrero, y que cuenta con más de 40 investigados.

· Vox anuncia enmienda a la totalidad a los Presupuestos de 2026 y espera elecciones autonómicas "más pronto que tarde

· Vox anuncia enmienda a la totalidad a los Presupuestos de 2026 y espera elecciones autonómicas "más pronto que tarde

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha anunciado este jueves que el grupo presentará enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2026 --que será sometido al debate de totalidad en el Pleno de la Cámara la próxima semana--, y ha confiado en que las elecciones autonómicas se celebren "más pronto que tarde".

· Detenido en Jaén un menor de 17 años acusado de propinar un golpe a un hombre que lleva 12 días en la UCI

· Detenido en Jaén un menor de 17 años acusado de propinar un golpe a un hombre que lleva 12 días en la UCI

La Policía Nacional ha detenido a un menor de 17 años como presunto autor del golpe que recibió un hombre en plena calle en Jaén capital por el que lleva 12 días en la UCI sin que haya avances en su estado. El menor, tras ser puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, ya se encuentra ingresado en un centro de internamiento en régimen cerrado.

· PSOE-A: "Ni con 20 ceses podrá tapar" Moreno que es el "único responsable" de la "crisis" de los cribados de cáncer

· PSOE-A: "Ni con 20 ceses podrá tapar" Moreno que es el "único responsable" de la "crisis" de los cribados de cáncer

El PSOE de Andalucía ha avisado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de que "ni con 20 ceses" como el del ya exdelegado territorial de Salud en Sevilla, Manuel Molina, podrá "tapar" que él es el "único responsable" de la "crisis" surgida en torno a los cribados de cáncer en la sanidad andaluza.

· El Gobierno anuncia 1.300 millones de euros en inversiones en los puertos del Estado en Andalucía hasta 2029

· El Gobierno anuncia 1.300 millones de euros en inversiones en los puertos del Estado en Andalucía hasta 2029

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este jueves más de 1.300 millones de euros de inversión en los puertos del sistema portuario de titularidad estatal en Andalucía desde 2025 hasta 2029, lo que "permitirá a estas infraestructuras estratégicas del Estado mejorar su competitividad e impulsar su crecimiento", ha indicado.