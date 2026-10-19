Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 19 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes, 19 de octubre, hasta las 19 horas:

· Landaluce anuncia su dimisión como alcalde de Algeciras el próximo 25 de octubre sin pasar por moción de censura

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado que dejará el cargo el próximo domingo 25 de octubre, evitando tener que pasar por la moción de censura presentada por PP y Vox, prevista tres días después, el 28 de octubre. En un vídeo difundido en sus redes sociales, recogido por Europa Press, Landaluce ha lamentado que esta moción le "obliga" a presentar su dimisión como alcalde, reiterando que los hechos que se le atribuyen, en relación a presuntas agresiones sexuales a dos militantes del PP, son "falsas". (Leer más https://acortar.link/o858oK)

· PP-A repetiría victoria con Vox y Adelante al alza y el PSOE-A a la baja según el primer sondeo del Centra tras el 17M

El PP-A podría repetir en unas elecciones andaluzas la victoria que consiguió en los recientes comicios del 17 de mayo, con un 41,5% de los votos y entre 52 y 53 escaños, según el barómetro publicado este lunes, 19 de octubre, por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, que es el primero con datos de estimación de voto que se difunde tras las últimas elecciones autonómicas, y del que se desprende también que el PSOE-A empeoraría sus resultados respecto a aquella cita con las urnas, mientras que Vox los mejoraría. (Leer más https://acortar.link/ylBABF)

· Un 38,8% de andaluces cree que Ceuta vivió una "invasión" tras la que la mayoría siente "preocupación" según el Centra

Casi un 40 por ciento de los andaluces --un 38,8%-- define lo ocurrido en Ceuta este pasado verano como una "invasión" que ha generado una situación por la que una mayoría de los ciudadanos de esta comunidad siente "preocupación", según se desprende de la nueva edición trimestral del Barómetro Andaluz que ha publicado este lunes, 19 de octubre, la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta. (Leer más https://acortar.link/ihut0l)

· A prisión en Sevilla por transportar sin puntos en el carnet 3.500 litros de gasolina para narcolanchas

La Guardia Civil del Puesto Principal de La Rinconada (Sevilla) ha detenido a dos personas al interceptar una furgoneta que transportaba 149 garrafas de gasolina con aproximadamente 3.500 litros de combustible destinadas, presuntamente, al abastecimiento de narcolanchas. El conductor, que llevó a cabo la conducción sin puntos en el carnet, ha ingresado en prisión provisional sin fianza por orden del Juzgado de Guardia de Sevilla. (Leer más https://acortar.link/KyjIv8)

· Defensa adjudica a la sevillana Iturri un contrato de 4,6 millones para adquirir 61 todoterrenos militares

El Ministerio de Defensa, a través de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, ha adjudicado al grupo familiar sevillano Iturri un acuerdo marco para la adquisición de 61 vehículos militares todoterreno tácticos por un importe de 4,57 millones de euros (sin impuestos), según figura en el portal del contratación del Estado consultado por Europa Press. (Leer más https://acortar.link/AD0BX4)