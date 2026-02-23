Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 23 de febrero a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 23 de febrero hasta las 14 horas:

· Moreno se reafirma en "agotar la legislatura" y convocar las andaluzas en junio "salvo que ocurra algo anormal"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reafirmado este lunes su deseo de "agotar la legislatura" y que, de este modo, las próximas elecciones andaluzas, que tocan este año, se celebren en el mes de junio, cuatro años después de las del 19 de junio de 2022 en las que venció con mayoría absoluta. "Yo quiero agotar la legislatura, y eso significa que se agota en junio, semana arriba, semana abajo, con respecto a hace cuatro años, pero en las mismas fechas, salvo que ocurra algo anormal que no esperamos", ha asegurado Moreno tras inaugurar un nuevo centro de salud en la localidad onubense de Aljaraque. (Leer más https://acortar.link/PuHxwd)

· Albares adelanta que Bruselas hará público esta semana el acuerdo sobre Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha adelantado este lunes que la Comisión Europea hará público finalmente esta semana el acuerdo sobre Gibraltar alcanzado entre Londres y Bruselas para gestionar la relación del Peñón con la UE tras el Brexit. (Leer más https://acortar.link/Qi0KXQ)

· Cae en Almería una red que cobraba hasta 1.200 euros por empadronamientos falsos a migrantes

La Policía Nacional ha desarticulado en El Ejido y en Vícar (Almería) un grupo criminal asentado en el Poniente almeriense que se dedicaba a facilitar empadronamientos ficticios a ciudadanos extranjeros en situación irregular a cambio de sumas de hasta 1.200 euros con la finalidad de que estos pudieran obtener o renovar de forma ilícita sus autorizaciones de residencia. (Leer más https://acortar.link/awrwPH)

· Moreno pide a Sánchez no limitarse al 23F y "desclasificar" información del caso Koldo y la supuesta violación del exDAO

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este lunes que se "desclasifique" información sobre el caso Koldo y sobre la presunta violación del ex DAO de la Policía Nacional al ser preguntado sobre el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de desclasificar este próximo martes documentos del golpe de Estado que se produjo el 23-F de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero, justo cuando se cumplen 45 años. (Leer más https://acortar.link/2IubXH)

· Paz Vega, Hija Predilecta de Andalucía 2026: "Es una palmadita en la espalda que me ayuda a seguir con ilusión"

La actriz, productora y directora de cine Paz Vega ha agradecido su nombramiento como Hija Predilecta de Andalucía 2026, una distinción que recogerá junto con el cantante onubense Manuel Carrasco el próximo sábado en el Teatro Maestranza de Sevilla en la ceremonia con motivo del 28F. "Es una palmadita en la espalda que me ayuda a seguir con ilusión". (Leer más https://acortar.link/RlQT7S)