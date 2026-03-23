Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 23 de marzo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 23 de marzo hasta las 14 horas:

· Junta, municipios y sector turístico piden un plan técnico e información actualizada sobre el AVE directo en Málaga

La Junta de Andalucía, representantes de los municipios turístico de la Costa del Sol y del sector turístico malagueño han mantenido una reunión "de urgencia" este lunes para valorar "la grave situación de desconexión ferroviaria que sufre Málaga desde el pasado 18 de enero". Durante el encuentro, se ha puesto de manifiesto que "la incertidumbre prolongada no es buena para el sector" y que esta "anomalía en las comunicaciones ha terminado afectando directamente tanto al destino como a la reputación de la marca Costa del Sol". Así, han pedido un plan técnico e información actualizada. (Leer más https://acortar.link/5ldtsE)

· Repullo y Bellido advierten del déficit y "mala" conservación de infraestructuras ferroviarias en Andalucía

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, han advertido este lunes del déficit y "mala" conservación de las infraestructuras ferroviarias en Andalucía y la provincia cordobesa, con el impacto que tiene en la economía, especialmente en el turismo, con más notoriedad desde el siniestro de Adamuz y el tren de borrascas, al tiempo que también han apuntado a la situación de las carreteras. (Leer más https://acortar.link/occStn)

· El PSOE-A reclama a Moreno medidas propias y que sus diputados apoyen en el Congreso los decretos de ayudas ante la guerra

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz socialista en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, ha reclamado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a que los diputados andaluces del Grupo Popular en el Congreso apoyen la convalidación de los decretos-leyes 7/2026 y 8/2026 que aprobó el Consejo de Ministros el viernes y que suponen el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio y de medidas en el alquiler.

"Le pedimos a Moreno Bonilla que le traslade a los diputados andaluces que voten que sí porque no tendría sentido que votaran que no". (Leer más https://acortar.link/occStn)

· La Aemet señala que un anticiclón atlántico "probablemente dejará gran parte de la Semana Santa sin lluvia" en Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado este lunes que la presencia de un anticiclón atlántico "probablemente dejará seca gran parte de la Semana Santa", del 29 de marzo al 5 de abril, para toda Andalucía. Asimismo, ha indicado que se registrarán temperaturas máximas "algo por encima de la media" y las mínimas "por debajo de la media". Según ha explicado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, la presencia de un anticiclón en el Atlántico "va a bloquear" la posible entrada de precipitaciones, aunque no se descarta "que algún día se cuele algo de lluvia". (Leer más https://acortar.link/occStn)

· Operativo policial contra el tráfico internacional de armas y drogas en Barcelona, Sevilla y Málaga

Agentes de los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Europol han detenido este lunes por la mañana a tres personas en el barrio del Poble-sec de Barcelona, en el marco de un operativo policial contra el tráfico de armas y drogas que se ha iniciado sobre las 6,00 horas y que contempla diversas entradas y registros de forma simultánea en Cataluña, Sevilla y Málaga. (Leer más https://acortar.link/occStn)