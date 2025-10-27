Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 27 de octubre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 27 de octubre hasta las 14 horas:

· Moreno sobre la protesta de Amama ante San Telmo: "Nunca es un fracaso que los ciudadanos se manifiesten libremente"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este lunes que "nunca es un fracaso que los ciudadanos se manifiesten libremente" tras la manifestación que congregó a miles de personas este domingo a las puertas del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, convocadas por asociaciones contra el cáncer de mama de toda Andalucía, entre ellas Amama Sevilla, que ha desvelado los errores en el programa de detección precoz con retrasos en la realización de pruebas diagnósticas para descartar lesiones tumorales de más de un año. (Leer más https://acortar.link/LqghJ2)

· Montero critica la "poca empatía" de representantes del PP que "criminalizan a asociaciones de mujeres" con cáncer

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, ha criticado este lunes la "poca empatía" de representantes del PP, que, según ha afeado, se dedican a "criminalizar a asociaciones de mujeres" con cáncer al hilo del caso de los fallos detectados en los cribados del sistema sanitario andaluz. (Leer más https://acortar.link/m7JDui)

· Amenazan a una radióloga del Hospital de Antequera (Málaga) mientras realizaba una ecografía de mama

Una radióloga del Hospital del municipio malagueño de Antequera ha sido agredida verbalmente mientras realizaba una ecografía de screening de mama. La paciente también le gritó a la facultativa y golpeó y pateó la camilla al considerarse afectada por los retrasos de las pruebas. (Leer más https://acortar.link/6hTNM5)

· Sin clase en el colegio Jesús María de Jaén ante la aparición de "desperfectos" en el centro

El colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Jesús María, de Jaén, se encuentra sin clase este lunes ante la aparición de "una serie de desperfectos", que los técnicos de la Junta de Andalucía están analizando. Ha sido a primera hora de la mañana, con la llegada al centro de las profesionales encargadas del aula matinal, cuando se ha detectado la situación, según han indicado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco José Solano. (Leer más https://acortar.link/ftcWWG)

· Intervenidas en Granada más de 3,2 toneladas de hachís ocultas entre cartones reciclados enviados desde Melilla

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a dos personas por tráfico de drogas al ser intervenidas más de 3,2 toneladas de hachís ocultas entre cartones reciclados en la provincia de Granada procedente del puerto de Melilla. (Leer más https://acortar.link/92AcYy)