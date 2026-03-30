Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 30 de marzo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 30 de marzo hasta las 14 horas:

· RTVE propone por el 17M un 'cara a cara' Moreno-Montero el 4 de mayo y un debate 'a cinco' tres días después

RTVE ha propuesto la celebración, el 7 de mayo, de un debate entre los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía cuyas formaciones tienen representación parlamentaria, y un cara a cara, el 4 de mayo, entre el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, y la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, con motivo de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. (Leer más https://acortar.link/c9FKGY)

· Prisión para el hombre acusado de disparar contra su hermano y acabar con la vida de su cuñada en Rioja (Almería)

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 4 de Almería, en funciones de guardia, ha acordado este domingo el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Javier N.S. como presunto autor de la muerte a tiros de su cuñada y los disparos contra su hermano en un cortijo de Rioja (Almería) el pasado 24 de marzo. (Leer más https://acortar.link/0QuzFj)

· Intervenidas cerca de cinco toneladas de hachís en una narcolancha en el golfo de Cádiz con cuatro detenidos

La Guardia Civil de Huelva ha intervenido cerca de cinco toneladas de hachís y ha detenido a cuatro personas tras interceptar una embarcación semirrígida en aguas territoriales en el golfo de Cádiz. Según informa el Instituto Armado en una nota de prensa, la actuación tuvo lugar, cuando el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, detectó una embarcación cargada con fardos, habitualmente utilizados para el transporte de droga, frente a la costa de Huelva. (Leer más https://acortar.link/Cnh5MM)

· El juicio en Huelva por el crimen de El Torrejón tendrá que repetirse tras disolverse el jurado sin veredicto

El juicio por la muerte de un hombre de 48 años durante una reyerta en 2020 en la barriada de El Torrejón de Huelva tendrá que volver a celebrarse tras disolverse el jurado popular sin veredicto al no conseguir llegar a un consenso y después de que la magistrada-presidenta de sala devolviera hasta tres veces las actas por concurrir en contradicciones. (Leer más https://acortar.link/wi8Ywz)

· El expresidente de la Diputación de Almería declarará ante el juez por el caso 'Mascarillas' el 26 de junio

El expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García declarará el próximo 26 de junio como investigado en el caso 'Mascarillas' por el que se indaga en presuntas 'mordidas' en contratos públicos de la Diputación Provincial de Almería a través de una supuesta red de amaños en adjudicaciones de obras y servicios con empresas afines. (Leer más https://acortar.link/xo7Wqy)