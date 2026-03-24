Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 24 de marzo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 24 de marzo hasta las 14 horas:

· Una mujer muerta y un varón herido tras un tiroteo en una zona de cortijos de Rioja (Almería)

Una mujer ha fallecido y un varón ha resultado herido este martes después de que se registrara un tiroteo en una zona de cortijos en el término municipal de Rioja, muy cerca de Pechina (Almería). Los hechos han tenido lugar poco antes de las 11,00 horas en un núcleo de viviendas situado en la Rambla Conquín. (Leer más https://acortar.link/CFnxOW)

· Moreno ve la abstención y el "exceso de confianza" como grandes adversarios el 17M: "No debemos obsesionarnos con Vox"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha señalado este martes la abstención y el "exceso de confianza" como principales adversarios en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo y ha advertido a su partido de que debe hacer su propia campaña "sin fijarnos en nadie" y sin "mirar por el retrovisor" a Vox. (Leer más https://acortar.link/sq3Mox)

· Gavira: El Comité Ejecutivo Nacional de Vox decidirá el candidato a la Junta "en unos días"

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado este martes que el Comité ejecutivo nacional del partido decidirá en "unos días" qué persona optará a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, y ha insistido en que lo importante es "el mensaje y no el mensajero" y que la "ola de sentido común que está recorriendo España" también llegará a Andalucía, en referencia al crecimiento de la formación en otras comunidades autónomas. (Leer más https://acortar.link/3tgEjT)

· El presidente de Adif, sobre Adamuz: "No hemos alterado pruebas e informes ni obstruido la justicia"

El presidente de Adif, Pedro Marco, ha calificado de "infamias" los sucesivos bulos que cree que han sido apareciendo a lo largo de los dos meses posteriores al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), asegurando que la empresa pública en ningún momento ha alterado pruebas e informes ni intentado obstruir la justicia. (Leer más https://acortar.link/chV031)

· Renfe refuerza la conexión Málaga-Madrid en Semana Santa con 51.300 plazas

Renfe refuerza la conexión Málaga-Madrid en Semana Santa y ofrecerá un total de 51.300 plazas y la circulación de 15 servicios diarios --16 los domingos 29 de marzo y 5 de abril--. Así, desde este martes circularán ocho servicios diarios con origen Madrid; y otros siete, en sentido inverso, con salida de Málaga --ocho los domingos 29 de marzo y 5 de abril--. (Leer más https://acortar.link/CbSkqX)