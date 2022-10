Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 25 de octubre a las 19 horas

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 25 de octubre hasta las 19 horas:

· Moreno anuncia un "plan SOS" para afrontar la sequía con 4.047 millones de inversión hasta 2027

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes que su Gobierno pondrá en marcha, ante el problema de falta de agua en la comunidad, el Plan SOS (de soluciones y obras frente a la sequía), que contará con una inversión de 4.047 millones de euros para impulsar obras y medidas cruciales hasta el año 2027. (Leer más https://cutt.ly/WNi4QV7)

· Alfonso Guerra desvela que el PSOE no le ha invitado al acto por los 40 años del triunfo de 1982: "No me coge por sorpresa"

El exvicepresidente del Gobierno y exvicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, ha desvelado este martes que no ha sido invitado al acto que el partido celebrará el sábado en Sevilla para conmemorar el 40 aniversario de la victoria por mayoría absoluta en las elecciones generales del 28 de octubre 1982. (Leer más https://cutt.ly/wNixQYz)

· IU denuncia que la Comisión Europea "está diciendo que se está sobreexplotando el agua del subsuelo" de Doñana

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha advertido este martes de que "la Comisión Europea está diciendo que se está sobreexplotando el agua del subsuelo del Parque Nacional" de Doñana, y "las extracciones ilegales de agua en Doñana no están siendo tenidas en cuenta en las estimaciones de agua que puede extraerse del subsuelo". (Leer más https://cutt.ly/WNi0hMr)

· La Junta defiende la "idoneidad" de Bosquet para presidir el Ifapa: Reúne "todos los requisitos necesarios"

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo (PP), ha defendido este martes la "idoneidad" de la expresidenta del Parlamento andaluz y exdiputada de Ciudadanos (Cs) Marta Bosquet para presidir el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), y ha subrayado que reúne "todos los requisitos necesarios" para ocupar ese puesto. (Leer más https://bit.ly/3D9a5Dd)

· Localizado el cadáver del hombre de 49 años desaparecido hace diez días en Villanueva del Río y Minas (Sevilla)

La Guardia Civil ha localizado el cadáver de J.A.L.B, el varón de 49 años de edad desaparecido en Villanueva del Río y Minas desde el pasado 15 de octubre. Fuentes de la Benemérita de Sevilla han informado a Europa Press de que el cadáver ha sido descubierto en aguas del río Guadalquivir correspondientes a la conocida como Playita de Tocina, un paraje natural fruto de un meandro del río. (Leer más https://bit.ly/3Njp56x)