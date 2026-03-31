Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 31 de marzo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 31 de marzo hasta las 19 horas:

· Podemos Andalucía lanza una consulta exprés a sus bases para decidir en 24 horas si concurre en una candidatura unitaria el 17M

Podemos Andalucía ha convocado este martes 31 de marzo una consulta a sus inscritos para avalar la construcción de una candidatura unitaria en Andalucía y para que faculten a la dirección a alcanzar un acuerdo para concurrir en "la candidatura más amplia y unitaria posible" a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. (Leer más https://acortar.link/ATswmP)

· Moreno espera que la falta de AVE directo Málaga-Madrid tenga el menor impacto posible en el turismo en Semana Santa

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha confiado este martes en que la falta de AVE directo entre Málaga y Madrid tenga el "menor impacto" posible en el turismo y la llegada de visitantes a Andalucía desde otras zonas de España durante la Semana Santa, especialmente a partir del Jueves Santo. (Leer más https://acortar.link/DDxaBT)

· La CIAF pide a la jueza las grabaciones de las llamadas al 112 sobre el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Los investigadores de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) han solicitado a la jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, Cristina Pastor, una serie de datos e informaciones, entre ellas las grabaciones de las llamadas que se hicieron al Servicio de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía la tarde del domingo 18 de enero como consecuencia del siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz, que se saldó con 46 personas fallecidas y más de 120 heridos. (Leer más https://acortar.link/ejkXPH)

· PSOE, Por Andalucía y Adelante acusan a Moreno de convocar el 17M para evitar el paseíllo judicial del caso Mascarillas

Los partidos de izquierda han coincidido este martes en su lectura de por qué el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha decidido que las elecciones al Parlamento de Andalucía sean el 17 de mayo frente a alguna fecha de junio como se barajó inicialmente. Y esa es el calendario de declaraciones que se celebrarán a lo largo de junio del llamado caso Mascarillas, la investigación judicial abierta en un juzgado de Almería por el presunto cobro de comisiones por la contratación de material sanitario, y dentro de la cual aparece la declaración del expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, el 26 de junio. (Leer más https://acortar.link/ANid9D)

· Localizadas 30 ovejas muertas en una explotación de San Roque (Cádiz) e investigado su responsable por maltrato animal

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investigan como presunto autor de un delito de maltrato animal al responsable de una explotación ganadera de la localidad gaditana de San Roque en la que se localizaron una treintena de ovejas muertas, algunas en avanzado estado de descomposición. (Leer más https://acortar.link/TrIkWv)