Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 11 de marzo a las 19 horas

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 11 de marzo hasta las 19 horas:

· Trece nuevos positivos en coronavirus elevan a 96 los afectados en Andalucía

La Consejería de Salud ha informado de que se han confirmado trece nuevos casos en la comunidad en las últimas horas, lo que eleva el número de afectados en Andalucía a 96. Ocho de los nuevos casos proceden de la provincia de Málaga, cuatro de Cádiz y uno de Córdoba. Estos datos se han dado a conocer después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya presidido la reunión del Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales, que ha analizado la evolución de la infección por coronavirus covid-19 en Andalucía. (Leer más https://bit.ly/2visaQE)

· El Parlamento andaluz suspende su actividad ante la ausencia de Vox por el positivo de Ortega Smith en coronavirus

La Mesa del Parlamento andaluz ha acordado este miércoles por unanimidad suspender la actividad de la Cámara desde esta misma tarde después de que el grupo de Vox haya comunicado que sus diputados no asistirán a las comisiones previstas por razones de "seguridad y prudencia" ante el "riesgo de un eventual contagio" por coronavirus, ya que acudieron el pasado fin de semana a la asamblea general de su partido y se ha conocido que el secretario general, Javier Ortega Smith, ha dado positivo. (Leer más https://bit.ly/3aJV6ju)

· Supermercados andaluces aprecian mayor demanda por la "psicosis" del coronavirus y niegan desabastecimiento

La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) ha expresado que en Andalucía se ha registrado desde este martes un aumento en la demanda de los supermercados debido a la "psicosis colectiva" derivada por las posibles consecuencias y medidas restrictivas para hacer frente al coronavirus, a la par que ha asegurado que "el abastecimiento está garantizado". (Leer más https://bit.ly/39Dvl4d)

· Cinco detenidos en La Línea (Cádiz) por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico

La Guardia Civil ha desplegado un centenar de agentes a primera hora de este miércoles en los municipios gaditanos de La Línea de la Concepción y San Roque en una operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Hasta el momento se han producido cinco detenciones, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado. (Leer más https://bit.ly/39D7jX0)

· La Roma no viaja a Sevilla y no jugará el partido de Liga Europa, suspendido por la UEFA

La AS Roma ha confirmado este miércoles que no viajará a Sevilla, una vez que no fue autorizado su vuelo, para la disputa de la ida de los octavos de final de la Liga Europa que se debía jugar, a puerta cerrada, este jueves en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La UEFA ha confirmado la suspensión del partido por las complicaciones para los equipos de viajar por las restricciones impuestas por los gobiernos de ambos países por culpa del coronavirus. (Leer más https://bit.ly/3cSdmJd)