Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 14 de octubre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles, 14 de octubre, hasta las 14 horas:

· Moreno anuncia una moción de censura en Algeciras esta misma semana si Landaluce no renuncia a la Alcaldía

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que si el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, no dimite van a presentar una moción de censura "de manera inmediata". En este sentido, ha señalado que están reunidos con la dirección provincial del partido para organizar esa moción de censura que presentarán "de manera inmediata" su el alcalde no dimite. (Leer más https://acortar.link/2BwdHj)

· Maíllo: "Gabriel Rufián es agua pasada, dice que va a echar una mano pero no va a ser candidato de Frente Amplio" el 29N

El coordinador general de IU y portavoz parlamentario de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha reivindicado este miércoles a Ada Colau como la "persona idónea" para liderar la candidatura del Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre tras haber "dado el paso para dar la cara" y ha descartado por completo la posibilidad de que Gabriel Rufián (ERC) sea quien lidere este proyecto en la cita con las urnas del 29N. "Lo de Gabriel Rufián es agua pasada, él dice que va a echar una mano pero evidentemente no va a ser el candidato de ese Frente Amplio", ha zanjado Maíllo en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press. (Leer más https://acortar.link/7mIBOP)

· Muere tiroteado en Almería el hermano de la condenada por el crimen de una niña en el barrio de Piedras Redondas en 2002

El hombre muerto por varios disparos durante la madrugada de este miércoles, 14 de octubre, cuando salía de su puesto de trabajo como empleado del servicio municipal de limpieza en el Sector 20 de Almería es Antonio Santiago Santiago, hermano de Juana Santiago, la mujer condenada a 23 años de prisión por el crimen de la niña de siete años Montserrat Fajardo en el barrio de Piedras Redondas en 2002. (Leer más https://acortar.link/RoLjMB)

· Planas renuncia a repetir como cabeza de lista del PSOE al Congreso por Córdoba

El ministro Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no repetirá como cabeza de lista del PSOE al Congreso por Córdoba en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, ya que ha sido el propio ministro el que ha renunciado a volver a ser candidato, si bien se ha comprometido a respaldar a su partido durante la campaña electoral, en la medida que así se le demande, mientras que la secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada nacional por esta provincia, Rafi Crespín, no repetirá como número dos al Congreso para el 29N, pero en este caso es para ser la candidata socialista número uno al Senado por Córdoba. (Leer más https://acortar.link/fZzqaS)

· Antonio López anuncia acciones judiciales ante el TSJA por la "posible ilegalidad" de su cese en la Cámara de Cuentas

El expresidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía Antonio Manuel López Hernández ha anunciado este miércoles que emprenderá acciones judiciales ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la "posible ilegalidad" de su cese como consejero del órgano fiscalizador decretado este martes por la presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre (PP), al haber "incurrido en incompatibilidad sobrevenida para el cargo". (Leer más https://acortar.link/tj8gHU)