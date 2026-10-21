Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 21 de octubre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles, 21 de octubre, hasta las 14 horas:

· El acusado del crimen de El Torrejón (Huelva) admite haber matado a su cuñado "por miedo" pero niega haber iniciado el tiroteo

M.S., conocido como 'El Baba', acusado de asesinato con alevosía por el tiroteo que acabó con la vida del su cuñado, R.M., el 10 de septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón, en Huelva capital, y que se saldó con otras dos personas heridas de diferente consideración, ha admitido este miércoles que fue el autor mortal del tiro que acabó con su vida y ha asegurado que lo hizo "por miedo" a que lo matara a él tras presentarse en su edificio, según su versión, "con un cuchillo" y gritando "te mato, te mato". (Leer más https://acortar.link/zptpuN)

· Los diputados de Adelante no asistirán al Pleno del Parlamento el 11N y donarán su salario al Sindicato de Inquilinas

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha confirmado que los ocho diputados de su formación no asistirán al Pleno del Parlamento del próximo 11 de noviembre como señal de apoyo a la huelga general convocada para ese día por parte de CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas. (Leer más https://acortar.link/5iCKhh)

· Tres detenidos en Málaga por robar pantallas de navegadores de un helicóptero del Infoca valorado en 1,2 millones

La Guardia Civil ha detenido en Málaga a tres personas por su presunta implicación en el robo de cuatro pantallas de navegación de un helicóptero destinado al Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca). (Leer más https://acortar.link/lbfiEe)

· UGT-A acata la sentencia que le obliga a reintegrar más de 18,3 millones y recuerda que "nadie se enriqueció"

El secretario de Salud Laboral de UGT Andalucía, Pablo Sánchez Villegas, ha manifestado este miércoles que el sindicato "asume" la sentencia del Tribunal Supremo, que ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la condena que le obligaba al reintegro de 18.319.183,71 euros a la Junta de Andalucía en relación con presuntas irregularidades en subvenciones para la formación de desempleados. La condena de esta forma se convierte en firme y el sindicato deberá abonar esta cantidad. (Leer más https://acortar.link/OOz2Y3)

· Retrasos en los trenes AVE Madrid-Sevilla por una incidencia en la señalización en Villanueva de Córdoba ya solucionada

Los trenes de Larga Distancia y Alta Velocidad de la línea Madrid-Sevilla registran retrasos desde primera hora de este miércoles 21 de octubre por una incidencia en los sistemas de señalización a la altura de Villanueva de Córdoba que ya ha sido solucionada. (Leer más https://acortar.link/VStqtw)