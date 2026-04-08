Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 8 de abril a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 8 de abril hasta las 14 horas:

· La Guardia Civil confirma la rotura de la vía 22 horas antes del accidente de Adamuz sin saltar en Adif

Un informe de la Guardia Civil presentado al Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, confirma la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que en segundos colisionó con el Alvia, a su paso por Adamuz, causando la tarde del domingo 18 de enero el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos. (Leer más https://acortar.link/X4ump4)

· Montero apela a la "unidad y democracia interna" para cerrar las listas para el 17M: El PSOE-A no designa "por dedo"

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha realizado este miércoles un llamamiento a la "unidad" y a "dejar trabajar" para cerrar la elaboración de las listas con las que su formación concurrirá a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, para lo que ha reivindicado la "democracia interna" de su partido, del que ha subrayado que no realiza designaciones "por dedo". (Leer más https://acortar.link/yTODty)

· Vox opta por la continuidad para el 17M y sólo cambia a los cabezas de lista de Córdoba y Granada

El presidente de Vox, Santiago Abascal, participará este jueves en Málaga en el acto de presentación de los cabezas de lista del partido por las ocho provincias andaluzas para las elecciones autonómicas del 17 de mayo. De los ocho cabezas de lista repiten seis con respecto a los comicios del 19 de junio de 2022, entre ellos, el candidato a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, por Cádiz, mientras que cambian dos, los de Córdoba y Granada. (Leer más https://acortar.link/uNz24l)

· Hacienda prevé devolver 2.051 millones en la Renta en Andalucía, un 5,7% menos, e ingresará 3.666 millones, un 23,4% más

La Agencia Tributaria prevé ingresar 3.666 millones de euros en la Campaña de Renta 2025 que arranca este miércoles, 8 de abril, un 23,4% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe previsto a devolver a los contribuyentes será un 5,7% menor, con 2.051 millones. (Leer más https://acortar.link/jceUXr)

· Tres detenidos en Cantillana (Sevilla) en episodios de robos y agresiones y los vecinos alertan de "inseguridad"

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado este miércoles la detención de tres personas en los últimos días en Cantillana (Sevilla) a raíz de varios episodios de robos y agresiones registrados. Esta situación ha provocado la reacción de algunos vecinos "ante el aumento de la inseguridad". (Leer más https://acortar.link/OIzvl4)