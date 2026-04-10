La oficina de empleo de Barbate (Cádiz) atiende a más de 2.100 personas de media al año

1076751.1.260.149.20260410140236 La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, durante la visita a la oficina de Empleo de Barbate. - Rocío Ruz - Europa Press

BARBATE (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha visitado este viernes la oficina de empleo de la localidad gaditana de Barbate (Cádiz), donde el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) presta servicio a la ciudadanía desde el pasado mes de diciembre y que atiende a más de 2.100 demandantes de empleo de media cada año.

Según ha indicado la Junta en una nota, en el encuentro han estado presentes el alcalde del municipio, Miguel Francisco Molina, la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores Cueto, y el delegado territorial de la Consejería en Cádiz, Daniel Sánchez Román.

La sede, con una superficie de más de 375 metros cuadrados distribuidos en una sola planta, dispone de una zona de atención presencial con capacidad para 13 puestos de trabajo --ocho del SAE y cinco del SEPE--, además de despachos de dirección y de prestaciones. Asimismo, cuenta con espacios de espera, salas multidisciplinares y áreas destinadas a sesiones grupales de orientación, procesos de selección de personal por parte de empresas y atención específica a distintos colectivos.

Según ha indicado la Junta, durante el pasado año se registraron 7.821 citas previas en la oficina de Barbate, de las cuales cerca del 62% se gestionaron de forma telemática a través de la web y la aplicación móvil del SAE. También se realizaron 12.538 renovaciones de la demanda, con un uso de medios digitales cercano al 95%, y 9.460 reinscripciones, de las que casi el 88% se tramitaron por vía telemática.

Además, ha destacado que entre los servicios disponibles está la posibilidad de solicitar cita mediante el sistema de distrito único, la inscripción y modificación de la demanda de empleo de forma telemática, la renovación y reinscripción a través de canales digitales, así como el acceso al portal de empleo que integra todos los servicios en un único espacio.

También se ha implementado un modelo de gestión de ofertas más ágil que permite el seguimiento en tiempo real de las candidaturas. Junto a estas herramientas, sistemas avanzados de análisis de datos e inteligencia artificial como el Perfilado Estadístico, que permite conocer con mayor precisión cómo evoluciona el mercado de trabajo, ha señalado la Junta.

En este sentido ha añadido que, según estas previsiones, para el Área Territorial de Empleo Costa-La Janda, que engloba Conil de la Frontera, Benalup-Casas Viejas, Chiclana de la Frontera, Barbate, Alcalá de los Gazules y Vejer de la Frontera, prevé la creación de alrededor de 9.000 contratos entre marzo y mayo de 2026, lo que supone un incremento del 110% respecto al trimestre anterior, especialmente vinculado al inicio de la temporada turística y a la demanda de servicios asociados.

Entre las ocupaciones con mayor volumen de contratación destacan camareros (19%), albañiles (7,4%), cocineros (5,4%), vendedores en tiendas (5,2%) y ayudantes de cocina (4,6%), lo que señala el peso de la hostelería, el comercio y la construcción en el tejido productivo de la zona, ha concluido.