Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 1 de abril a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 1 de abril hasta las 19 horas:

· Podemos apuesta por una candidatura unitaria en Andalucía con un 81% de apoyo en una consulta entre casi 6.000 inscritos

Las bases de Podemos Andalucía han votado a favor de la construcción de una candidatura lo "más amplia y unitaria posible" de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo en la consulta realizada por el partido de forma exprés, en un plazo de 24 horas, entre este pasado martes y este miércoles. En total han participado 5.710 personas, de las que 4.648 (81,4%) han manifestado su respaldo a esta opción. (Leer más https://acortar.link/WDqVAt)

· Un muerto y tres heridos por una explosión en un bar próximo a la Plaza de Toros de Almería

Una explosión registrada en la tarde de este Miércoles Santo en el bar La Posada, situado frente al centro de salud Plaza de Toros de Almería, ha dejado un muerto y tres heridos, uno de ellos grave, según ha indicado a Europa Press el servicio Emergencias 112. (Leer más https://acortar.link/b1WvW3)

· La aplicación provisional del acuerdo de Gibraltar se retrasa al 15 de julio pese al aval político de los 27

Los Veintisiete han respaldado este miércoles por unanimidad la firma y aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido que redefine la relación del bloque comunitario con Gibraltar y derribará la Verja, lo que allana el camino para que esa entrada en vigor pueda producirse el 15 de julio, tres meses después del calendario con el que inicialmente contaban Bruselas y Londres. (Leer más https://acortar.link/9NdMHf)

· Víctimas de Adamuz se reúnen el 7 de abril con el presidente de Adif y piden poder concentrarse el 15 ante el Congreso

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se reunirá el próximo martes 7 de abril con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, para iniciar una semana de encuentros con otras instituciones implicadas en el accidente ferroviario del 18 de enero. Además, ha anunciado que se ha solicitado los permisos oportunos para concentrarse el próximo 15 de abril a las puertas del Congreso y continuar con las acciones previstas para que este siniestro "no se olvide" y "reclamar justicia y la verdad". (Leer más https://acortar.link/mMHZBI)

· CCOO critica "el caos organizativo" de Metro Málaga ante un seguimiento "total de la huelga" este miércoles

Comisiones Obreras en Metro Málaga ha criticado el "caos organizativo que vuelve a evidenciar la empresa", concesionaria del suburbano de la capital malagueña, "tras el seguimiento del 100% de la huelga convocada este miércoles por la plantilla". (Leer más https://acortar.link/POGrEh)