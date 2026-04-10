Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 10 de abril a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía- EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 10 de abril hasta las 14 horas:

· Víctimas de Adamuz piden "responsabilidades políticas y jurídicas" por la asistencia sanitaria del 112 en el accidente

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha registrado un escrito ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que critica "los gravísimos acontecimientos sucedidos con respecto a la gestión sanitaria de asistencia del 061 y 112" tras el siniestro ferroviario acaecido el 18 de enero y que causó 46 víctimas mortales. Por ello, reclaman "una exhaustiva investigación de lo sucedido" y que "se depuren las correspondientes responsabilidad políticas y jurídicas al respecto". (Leer más https://acortar.link/qiGlXV)

· Iryo se persona como acusación particular y "perjudicado" en la investigación judicial de Adamuz

Iryo se ha personado en el proceso judicial que investiga el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero como acusación particular, lo que supone considerar a la empresa con la mayor parte de su capital en manos del Estado italiano como "perjudicado". (Leer más https://acortar.link/3XMILE)

· La Junta de Andalucía cesa a seis altos cargos que figuran en candidaturas del PP-A al 17M

La Junta de Andalucía ha cesado de sus responsabilidades a seis altos cargos de la administración autonómica que van a concurrir en las candidaturas del PP-A para las elecciones del próximo 17 de mayo para salvar la situación de inelegibilidad. (Leer más https://acortar.link/3Y42l8)

· Montero promete servicio de ayuda a domicilio público y critica el precio plaza inferior a la media nacional

La secretaria general del PSOE de Andalucía y su candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes en Cádiz que de llegar a ostentar esa responsabilidad el servicio de ayuda a domicilio sea de gestión directa pública, lo que ha denominado su "internalización". (Leer más https://acortar.link/g0kScA)

· Diez detenidos tras intervenir cinco toneladas de cocaína, el mayor alijo hasta ahora en las costas de Huelva

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal por introducir 5.000 kilos de cocaína a través de la provincia de Huelva mediante embarcaciones de alta velocidad. Trasladaban la droga hasta dos guarderías ubicadas en la provincia onubense y Sevilla donde los agentes localizaron cinco armas de guerra utilizadas para custodiar la mercancía, una pistola, vehículos, móviles y dinero. Tras su paso a disposición judicial los diez detenidos ingresaron en prisión. (Leer más https://acortar.link/LjPhGg)