Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 27 de marzo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 27 de marzo hasta las 19 horas:

· El PP citará a Puente, Ábalos, Koldo y la exministra Raquel Sánchez en la comisión del Senado sobre Adamuz

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este viernes que la comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria tras el accidente de Adamuz (Córdoba) citará al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y a su antecesora en el cargo Raquel Sánchez. También intentarán llamar al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García Izaguirre, ambos en prisión preventiva. (Leer más https://acortar.link/buzCRW)

· La jueza del caso del accidente de Adamuz rechaza la personación de los ayuntamientos de Huelva y de Punta Umbría

La juez de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) ha dictado un auto, de fecha 26 de marzo, en el que acuerda rechazar la personación como acusación popular de los ayuntamientos de Huelva y de Punta Umbría, del partido político Iustitia Europa y del Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro), en la causa por el siniestro ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos el domingo 18 de enero. (Leer más https://acortar.link/TfDBVd)

· Piden colaboración para detener al hermano y la cuñada del herido en Rioja (Almería), cuya mujer murió de un disparo

La Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a Javier N.S. y Rocío R.G., hermano y la cuñada del hombre que resultó gravemente herido de un disparo en la cabeza durante un tiroteo en su vivienda de Rioja (Almería) en el que murió su esposa el pasado 24 de marzo. (Leer más https://acortar.link/8fxMCh)

· Más de 6,8 millones de andaluces podrán votar el 17M en las elecciones autonómicas, casi 370.000 por primera vez

Más de 6,8 millones de andaluces podrán ejercer su derecho al voto el próximo domingo 17 de mayo en las elecciones al Parlamento de Andalucía convocadas para ese día, lo que supone un 2,5 por ciento más que en los anteriores comicios del 19 de junio de 2022. (Leer más https://acortar.link/YYERaI)

· Un preso mata a su compañero de celda "aparentemente de forma violenta" en la cárcel de Sevilla I

Un preso ha matado en la mañana de este viernes, 27 de marzo, a su compañero de celda en el centro penitenciario de Sevilla I, según han confirmado fuentes cercanas al caso a Europa Press. Así, la muerte se habría provocado "aparentemente de forma violenta", aunque los investigadores aún están a la espera del resultado del examen de autopsia. (Leer más https://acortar.link/CJE7n1)