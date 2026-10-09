Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 9 de octubre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes, 9 de octubre, hasta las 14 horas:

· Moreno propone a la expresidenta del Parlamento Marta Bosquet para ser la primera mujer Defensora del Pueblo Andaluz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes que propondrán como nueva Defensora del Pueblo Andaluz a Marta Bosquet, que fue presidenta del Parlamento en la XI Legislatura, siendo diputada de Ciudadanos (Cs) por Almería. De prosperar su propuesta, Bosquet será la primera mujer en desempeñar el puesto para sustituir a Jesús Maeztu, que llegó a la institución en 2013 y, en 2019, fue elegido para un segundo mandato, que concluyó en 2024, año desde el que se encuentra en una situación de interinidad. (Leer más https://acortar.link/JdkqHD)

· Cerca de 6,85 millones de andaluces podrán votar en las generales del 29N, casi 178.000 más que en julio de 2023

Cerca de 6,85 millones de andaluces podrán ejercer el derecho al voto el domingo 29 de noviembre en las elecciones generales, lo que supone 177.891 más en relación a los comicios celebrados en julio de 2013, según datos de la Oficina del Censo Electoral (OCE) consultados por Europa Press. En concreto, 6.847.487 andaluces, 313.473 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas el 29N en las decimoséptimas elecciones generales para elegir a 60 diputados en el Congreso (uno menos que en las últimas generales porque Cádiz pierde un escaño en beneficio de Madrid) y a 32 senadores. (Leer más https://acortar.link/avYLM6)

· Adelante Andalucía afea críticas por ir en solitario el 29N: "¿Por qué no se cuestiona en Cataluña, Euskadi o Galicia?"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido este viernes la decisión de su formación de concurrir en solitario a las próximas elecciones generales, sin integrarse en coaliciones como la del Frente Amplio que impulsan Izquierda Unida y Movimiento Sumar, entre otras organizaciones, y ha reivindicado la conveniencia, a su juicio, de que Andalucía cuente con "un partido andaluz que defienda a la clase trabajadora andaluza en el Congreso de los Diputados". (Leer más https://acortar.link/kOP7rR)

· El Juzgado de Málaga acuerda el ingreso en prisión para un hijo de Al-Thani por el caso del Málaga CF

La plaza número 14 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga acordó este pasado jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno de los hijos del jeque Al-Thani por su presunta implicación en el caso de apropiación indebida y administración desleal del Málaga Club de Fútbol. La orden de ingreso en prisión fue decidida en el transcurso de una comparecencia por videoconferencia celebrada una vez que el detenido fue trasladado desde Alemania a Madrid. (Leer más https://acortar.link/87TxVK)

· PSOE-A: PP y Vox "menoscaban la democracia" al poner "en duda" el voto por correo para que la gente "no vote" el 29N

El portavoz del PSOE de Andalucía, Francisco Cuenca, ha acusado este viernes al PP y a Vox de "menoscabar la democracia" al poner "en duda" el voto por correo de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, y ha denunciado que lo que pretenden es que la gente "no vote" en dichos comicios. (Leer más https://acortar.link/I31f81)