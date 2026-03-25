La ciudad de Granada prevé un 75% de ocupación en Semana Santa y podría llegar al lleno jueves, viernes y sábado santo

Archivo - Imagen de archivo de la Procesión del Santo Entierro el Viernes Santo en la ciudad de Granada - JUNTA - Archivo

GRANADA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada prevé una media de entre un 70 y un 75% de ocupación hotelera durante la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, e incluso podría llegar al lleno del 100% el jueves, viernes y sábado santo.

Así lo ha dado a conocer en una conversación con Europa Press el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, en la que ha ofrecido las referencias cifras de reservas en la capital, y ha añadido: "Esperemos que pueda remontar jueves, viernes y sábado, y esperemos que haya lleno. Hay siempre confirmaciones de última hora".

De otra parte, García ha señalado que la zona del Altiplano granadino tiene unas previsiones de en torno al 30-35% desde el Domingo de Ramos a miércoles, para luego repuntar hasta un 90% jueves, viernes y sábado santo. "Igualmente pasa en la Alpujarra", ha agregado destacando que las cifras previstas son similares en esa zona.

En cuanto a la Costa Tropical, los primeros días de esta época vacacional la ocupación hotelera se prevé de entre un 60 y un 65%, mientras, que los días más destacados, es decir, jueves, viernes y sábado, se prevé un 75% de ocupación en el litoral. "En Sierra Nevada estamos en una ocupación de entre un 45 y un 50% aproximadamente la Semana Santa", ha agregado el presidente de la federación.

Cuestionado por una valoración general de la previsión de ocupación respecto a años anteriores, Gregorio García ha dicho que es peor, y lo ha achacado "a las comunicaciones, a la guerra, al petróleo... Hay cosas que no teníamos en este escenario el año pasado".

Además, y también en referencia a la capital granadina, se ha referido en concreto a que hay "muchas cancelaciones" de reservas, especialmente de turistas orientales y americanos que tenían previsto visitar la ciudad de la Alhambra.