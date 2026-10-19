La ciudad de Jaén roza el lleno durante la Feria de San Lucas con una ocupación hotelera superior al 96%

Vista del paseo central de la Feria de San Lucas - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Jaén ha cerrado su Feria de San Lucas 2026 --celebrada del 9 al 18 de octubre-- con una ocupación hotelera superior al 96 por ciento, según los datos recabados por la Oficina de Turismo.

El Ayuntamiento de Jaén ha indicado en su balance que estas cifras respaldan "el excelente momento turístico" de la ciudad y superan las estimaciones previas del sector (TurJaén) que antes de la celebración de las fiestas situaban la ocupación en un 91,77 por ciento.

El interés por conocer el patrimonio jiennense se ha reflejado de forma directa en la afluencia a sus espacios más emblemáticos. Así, el Castillo de Santa Catalina recibió un total de 1.797 visitantes durante los diez días de celebración.

Además, la Oficina de Turismo atendió a un total de 838 personas a lo largo de la feria, de las cuales 776 fueron de nacionalidad española y 62 de procedencia extranjera.

En lo que respecta al turismo nacional, la Comunidad de Madrid lideró la llegada de viajeros con 95 personas registradas en la Oficina Municipal de Turismo. Le siguió la propia comunidad de Andalucía, con especial relevancia de los visitantes de la provincia, así como de Córdoba (74 personas) y Cádiz (56 personas).

Asimismo, se registraron 64 consultas de personas procedentes de la provincia de Ciudad Real (Castilla-La Mancha), 58 de Alicante y 45 de Valencia (Comunidad Valenciana), y 56 personas procedentes de las Islas Canarias.

En el ámbito internacional, los turistas extranjeros atendidos procedieron principalmente de Francia (18 personas), Gran Bretaña (once personas), Holanda (diez personas) y Alemania (ocho personas), junto con visitantes de EEUU y Cánada, así como de Asia.

La concejala de Turismo, María Espejo (Jaén Merece Más), ha mostrado su satisfacción ante la respuesta de los visitantes en estas fechas clave, asegurando que estos datos de ocupación "confirman que Jaén capital se encuentra en un momento extraordinario de atracción turística".

La edil ha subrayado el "éxito" la programación diseñada por el Patronato de Cultura, que ha llenado de público propuestas como los conciertos y festivales en el Auditorio de La Alameda, así como espectáculos de zarzuela, teatro infantil y música en las calles.

Espejo ha destacado el rendimiento de los principales recursos turísticos de la ciudad y ha manifestado que, aunque el objetivo es que estas cifras aumenten en los próximos años, es "muy satisfactorio comprobar cómo Jaén se convierte para estos turistas en un destino preferente".

Finalmente, ha reafirmado el compromiso del Patronato municipal de Cultura para seguir fortaleciendo la calidad de los servicios, promocionar el patrimonio e incentivar iniciativas que sitúen a la capital jiennense como referente turístico durante todo el año.