Colau critica a una derecha "muy cruel con vulnerables, pero muy cobarde para dar la cara" y defiende "pensiones dignas"

Archivo - La candidata a la Presidencia del Gobierno de Frente Amplio a los comicios generales del 29 de noviembre, Ada Colau. - Ricardo Rubio / Europa Press

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia del Gobierno de Frente Amplio a los comicios generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha defendido este sábado 14 "servicios públicos fuertes y pensiones dignas" ante una derecha "muy cruel con los vulnerables, pero muy cobardes para dar la cara" que pretende "arrebatarnos lo que se ha ganado con el esfuerzo del trabajo diario de la clase social trabajadora durante décadas".

"Estamos frente a una derecha muy cruel, muy dura, muy crecidita, pero también muy cobarde, porque no se atreven a debatir en un programa de televisión pública si no es eligiendo el público y que ni siquiera se atreven a discutir con un 'youtuber' como Jordi Wild", ha concretado en un acto de campaña en El Fuerte de Isla Mágica, en Sevilla, junto al coordinador general de IU Andalucía y candidato de Frente Amplio, Toni Valero; el cabeza de lista por Madrid y candidato de Más Madrid, Emilio Delgado; la candidata de Movimiento Sumar en Frente Amplio, Verónica Barbero, y el cabeza de lista por Sevilla, Enrique Santiago.

La otrora alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023 ha reivindicado la huelga general por la vivienda efectuada el pasado miércoles, 11 de noviembre, y ha asegurado que desde su formación están trabajando para una mayoría social trabajadora "que se levanta en pie y dice basta", al tiempo de exigir "respeto, dignidad y lo que es nuestro. Servicios públicos fuertes y pensiones dignas".

En este sentido, la candidata a la presidencia ha enfatizado en la "humildad de clase" para hacer "cosas que parecían imposibles" como "frenar miles de desahucios y organizar la huelga". "Las grandes cosas se hacen siempre en común, se hacen siempre en colectivo, porque solas no podemos, pero con amigas lo podemos conseguir todo".

Asimismo, Colau ha reafirmado que frenar a un gobierno de extrema derecha es un objetivo, pero "no es el único". "Queremos ir a por más, queremos más derechos, queremos dignidad, queremos efectivamente recortar privilegios por arriba para proteger a la mayoría".

En esta línea, la candidata a la Presidencia del Gobierno de Frente Amplio ha asegurado que la derecha "se va poniendo nerviosa porque ven que vamos muy en serio" para subir los impuestos "a los más ricos de este país y defender las pensiones".

"CERRAMOS MILES DE PISOS TURÍSTICOS ILEGALES"

Por otra parte, Colau, que comenzó su discurso con el lema 'fuera especuladores de nuestros barrios' en catalán, ha criticado el "negocio del turismo masificado que nos está robando nuestras ciudades". "Es inaceptable que unos pocos se apropien de nuestra ciudad y nuestros barrios para venderlos y hacer negocio", ha añadido. En este sentido, ha abundado en que "cuando llegamos al Gobierno de Barcelona dijimos 'esto tiene que terminar' y empezamos a poner orden. Y, por ejemplo, nos enfrentamos a Airbnb".

"Nos enfrentamos a Airbnb, a los fondos buitre, cerramos miles de pisos turísticos ilegales cuando nadie lo hacía, esos pisos pasaron al mercado residencial y cuando Airbnb al principio se negaba a retirar los anuncios de esos pisos ilegales, les pusimos una multa de medio millón de euros. Y se sentaron y al final tuvieron que sacar los anuncios de los pisos ilegales se cerraron y se convirtieron en viviendas", ha destacado.

Además, la candidata se ha referido a las leyes de violencia de género, sobre las cuales no van a permitir "ni un paso atrás, sólo hacia adelante". "No vamos a permitir que la derecha en este país toque ni uno solo de los derechos que las mujeres hemos conquistado con nuestra lucha y nuestro esfuerzo. Ni uno solo de nuestros derechos, ni un paso atrás, ni el derecho al aborto ni las leyes contra la violencia de género no se tocan", ha añadido.

En este sentido, de cara a los comicios del 29 de noviembre, ha reconocido que la derecha y la extrema derecha tienen "poder económico, mediático, el poder de la cúpula judicial", pero el "poder más grande de todos es el de la mayoría social trabajadora organizada".

En suma, Colau ha apuntado que el progresismo es "mayoría", motivo por el que "por mucho que digan las encuestas, el próximo 29 de noviembre vamos a dar la gran sorpresa. Y en este país habrá no solo un gobierno progresista, sino un gobierno progresista más valiente que no va a permitir que retrocedamos y que va a seguir avanzando en derechos y en libertades para todos y cada uno de los ciudadanos de este país".

"Nos quieren en casa pensando que no hay nada que hacer, que el poder está concentrado, que todo el poder lo tienen los más ricos de este país y que no hay nada que hacer. Y a lo largo de la historia de la humanidad la gente ha hecho historia muchas veces. Vamos a votar y vamos a ganar", ha finalizado.

"MARGARET THATCHER DE 'OUTLET'"

Por su parte, el cabeza de lista por Madrid y candidato de Más Madrid, Emilio Delgado, se ha referido a las palabras de la presidenta del PP madrileño y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que afirmó que "los trabajadores lo que quieren es arriesgarse y emprender, y que lo que tenemos que hacer es dejarles que se arriesguen y que emprendan".

"Tenéis que arriesgaros como su padre, por ejemplo, que se arriesgó a pedir un crédito público y no pagarlo a ver qué pasaba o tenéis que arriesgaros como su hermano, que en plena pandemia sacó más de 60.000 euros de beneficio en una sola operación", ha sostenido. "Qué poca vergüenza la Margaret Thatcher de 'outlet' decirle a la gente trabajadora de este país que se arriesga poco".

"Estas elecciones son unas elecciones a las que nos presentamos como pueblo, vamos a recibir ataques como pueblo, vamos a enfrentarlos también como pueblo". "Es un voto que vale triple. Es un voto para frenar a la derecha, para garantizar derechos y para decantar las próximas elecciones el 29 de noviembre", ha concluido su intervención.

"UNA PERSONA TRABAJADORA SOSTIENE TRES FAMILIAS"

El coordinador general de IU Andalucía y candidato de Frente Amplio, Toni Valero, ha calificado como "insoportable" que cualquier persona trabajadora tenga hoy que sostener a tres familias. La suya, la de su casero y la de su jefe. Basta ya. No vamos a soportar los privilegios de los demás".

"Estas elecciones van sobre si recuperamos lo que es nuestro friendo a impuestos a los especuladores y expropiando a los fondos buitre", ha apostillado, al tiempo de asegurar que Feijóo y Abascal "no son los lápices más afilados del estuche, pero son el brazo político de los fondos de inversión".

Por ello, Valero y Feijóo ha asegurado que "son unos vendepatrias y son unos vendeobreros" cuando "mercantilizan y convierten en negocio lo que nuestro pueblo ha peleado", mientras que ha defendido el "voto útil" para Frente Amplio a todos los que "no se resignan" a que gobiernen Feijóo y Abascal.

"PABLO BUSTINDUY DERRITÓ A FRIGODEDO"

En su intervención, la candidata de Movimiento Sumar en Frente Amplio, Verónica Barbero, ha hecho alusión al debate económico entre los principales partidos que concurren a las elecciones moderado por Ana Pastor entre el vicepresidente del Gobierno y ministro de las carteras de Economía y Transportes, Carlos Cuerpo, por el PSOE; el responsable de Hacienda del PP, Juan Bravo; el secretario general de Vox, José María Figaredo; y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, por Frente Amplio.

"Tras el debate de ayer lo voy a llamar Frigodedo de verdad. Porque lo que hizo Pablo Bustinduy fue sacarlo del congelador y dejarlo derritiéndose al sol en directo en la tele", ha señalado.

Finalmente, el cabeza de lista por Sevilla, Enrique Santiago, ha asegurado que desde el Frente Amplio "no renunciamos a pelear en las calles y a pelear en el Gobierno. Lo hemos hecho desde hace seis años y vamos a seguir haciéndolo. Son los ricos los que no nos quieren en el Gobierno. Y eso es suficiente motivo para querer estar en el Gobierno".